HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Engelli park yerine park eden sürücülere ceza

Engelli park yerine park eden sürücülere ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 11:49 | Son Güncelleme

Aksaray’da engelli park yerlerine araç park eden sürücülere ceza yazıldı.Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde vatandaşlarca sıklıkla kullanılan otoparkta hatalı park edenlere yönelik uygulama yaptı.

Aksaray’da engelli park yerlerine araç park eden sürücülere ceza yazıldı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde vatandaşlarca sıklıkla kullanılan otoparkta hatalı park edenlere yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamada engelli ve resmi araçlara ait yerlere park eden araçlara “Plaka ve Sürücü Sorgulama Sistemi” üzerinden cezai işlem uygulandı. Trafik polisi, uygulama esnasında araç anons sistemi ile engelli park yerine park eden diğer sürücülere, “Hatalı park konumunda bulunan sürücüler, araçlarınızı bulunduğu yerden kaldırınız. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır” diye uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen araç başına gelmeyen 10 aracın 7’sine engelli araç park yerinde durmaktan, 3’üne ise resmi araç park yerinde durmaktan 132’şer TL’den toplam bin 320 TL para cezası kesildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTürkiye Güzeli yayını terk etti! Fahrettin Koca sorusuna verdiği yanıtla pes dedirttiTürkiye Güzeli yayını terk etti! Fahrettin Koca sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğulduKPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'
Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'
Firari suç örgütü yöneticisi Ankara'da yakalandı
Firari suç örgütü yöneticisi Ankara'da yakalandı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Diğer Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Daha kötü günlere gidebiliriz
Bilim Kurulu Üyesinden korkutan açıklama: Daha kötü günlere gidebiliriz
Bugün deprem oldu mu? Türkiye genelinde deprem oldu mu? 25 Ekim son depremler listesi!
Son dakika depremlerin listesi!
Ölen köpeğinin tüylerini cüzdanında taşıyor
Ölen köpeğinin tüylerini cüzdanında taşıyor
Manisa Sarıgöl'de tedirgin eden görüntü! Fay hattında dev yarıklar oluştu!
Fay hattında dev yarıklar oluştu!
24 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto sonuçları 24 Ekim 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu!
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.