Engelli park yerleri denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, yurt genelinde engelli park yerlerine yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen 2 bin 720 kural ihlaliyle ilgili işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, engelli bireylerin araçlarını park etmeleri için ayrılmış ve trafik levhaları ile belirtilmiş alanların hak sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçilmesi, trafik düzeninin sağlanarak engelli bireylerin sosyal hayatta karşılaştıkları trafik nedenli mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla, 16 Mayıs'ta şehir içi trafik ekip ve yayaların katılımıyla "Engelli Park Yeri Denetimleri " yapıldı.

1670 ekip ve 92 yaya personelin katılımıyla ülke genelinde 10 bin 784 araç/sürücü denetlendi, 91 araç trafikten men edildi ve 2 bin 720 kural ihlaliyle ilgili işlem yapıldı.

