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Engelli parkına araç bırakanlara ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 16:55 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, engelli bireyler için ayrılan alanlara araçlarını park eden sürücülere cezai işlem uygulanıyor.Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde ana cadde boyunca her iki yönün belirli noktaları ve kapalı pazar yerinde, İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınan kararla engelli bireylerin araçlarını park edebilmeleri için park alanları oluşturuldu.

Engelli parkına araç bırakanlara ceza

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, engelli bireyler için ayrılan alanlara araçlarını park eden sürücülere cezai işlem uygulanıyor.
Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde ana cadde boyunca her iki yönün belirli noktaları ve kapalı pazar yerinde, İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınan kararla engelli bireylerin araçlarını park edebilmeleri için park alanları oluşturuldu. Belirlenen park alanlarına dubalar ve yer işaret ikonları konuldu. Ancak tüm uyarılara rağmen sürücülerin engelli park alanlarına araç park etmeleri şikayetlere neden oldu. Bunun üzerine park ihlali yaparak engelli bireyler için ayrılan alanlara araç park eden sürücülere cezai işlem uygulandı. Sürücülerin bir bölümü duba ve yer ikonlarının yeterli olmadığını ve park edilemez uyarı levhasının olması gerektiğini belirttiler. Ekipler, park alanlarının zaman zaman kontrol edildiğini ve park ihlali gerçekleştiren sürücülere cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Engelli parkına araç bırakanlara ceza

Engelli parkına araç bırakanlara ceza

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