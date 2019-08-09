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Engelli raporu almaya gittiği hastanede ameliyatla sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.08.2019 14:59 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta daha önce 2 kez kalp ameliyatı olan ve devam eden kalp rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorluk çeken Emrah Terli (37), engelli raporu almak için gittiği hastanede ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Engelli raporu almaya gittiği hastanede ameliyatla sağlığına kavuştu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta daha önce 2 kez kalp ameliyatı olan ve devam eden kalp rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorluk çeken Emrah Terli (37), engelli raporu almak için gittiği hastanede ameliyat edilerek sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan Doç. Dr. Erdinç Eroğlu, hastanın 3'üncü kalp ameliyatı olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle ameliyat riski çok çok fazlaydı. Bu literatürde de çok nadir görülen olgulardan birisi" dedi.
Evli bir çocuk babası Emrah Terli, kalp rahatsızlığı nedeniyle çalışmayınca engelli raporu almak için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Terli, 16 yıl önce kalbinden ameliyat olduğunu nefes darlığı çektiğini, yürümekte zorlandığını ve vücudunda şişlikler olduğunu belirtip gittiği hastanelerde ölüm riskinin yüksek olması nedeniyle hiçbir doktorun ameliyat yapmadığını ifade etti. Bunun üzerine Terli, Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Eroğlu'na yönlendirildi. 16 yıl önce 2 kez kalp kapağı ameliyatı geçiren Emrah Terli'yi muayene eden Eroğlu, ameliyatla sağlığına kavuşabileceğini ancak bunun da çok riskli olduğunu söyledi.
Eroğlu'nun teklifini kabul eden Emrah Terli hemen ameliyata alındı. 6 saat süren ameliyatta Emrah Terli'nin daha önceki ameliyatlarda takılan aort kapağı çıkartılıp yerine daha geniş kapak takıldı ve trikuspit kapağı değiştirildi. Erdinç Eroğlu, çok riskli bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Terli'nin şikayetlerinin sona erdiğini söyledi. Eroğlu, "Hastamızda bu kapak hastalıklarına bağlı olarak çok ciddi nefes darlığı, karın şişliği, yürümede zorluk çekiyor. Bundan ötürü de hastamız bizim hastanemize sağlık kuruluna hem bakım aylığı için hem de özürlü raporu için başvuruyor. Sağlık kurulundan bizim polikliniğimize yönlendirildiğinde de kendisine bizim burada ameliyatı yapacağımızı söylüyoruz. Hastaya biz bu ameliyatın riskli olduğunu anlattık. Kendisi de böyle yaşamaktansa bu ameliyatın riskini alacağını söyledi. Bu şekilde hastamızı ameliyat ettik" dedi.
'HEYET KURARAK KARAR VERDİK'
Emrah Terli'nin daha önce 2 kez kalp ameliyatı olması nedeniyle 3'ünc kez ameliyata alınmasının çok nadir görülen bir durum olduğunu ifade eden Doç Dr. Erdinç Eroğlu şöyle devam etti:
"3’üncü bir ameliyat olacak ve daha önce takılan kapağında da ciddi bir darlık olması nedeniyle ameliyat riski çok çok fazla idi. Bu literatürde de çok nadir görülen olgulardan birisi. Biz kliniğimizde kardiyolojideki hocalarımızla beraberde bir heyet yapıp bu ameliyatın ne şekilde yapılacağını, daha önce takılan o kapağı çıkarıp çıkarmayacağımızı bir heyet kurarak karar verdik. Hastamıza en faydalı ne şekilde olabiliriz. Ameliyatı ne şekilde yapabiliriz diye heyetle karar verdikten sonra ameliyatı gerçekleştirdik. Bu ameliyatları biz kliniğimizde daha önce birkaç kez yaptık. Özellikle tekrar ameliyatı dediğimiz daha öncede kalp ameliyatı olmuş hastalar konusunda kliniğimiz oldukça deneyimli bir klinik" diye konuştu.
'BENİ BU DERTTEN KURTARDI'
Daha önceki tüm doktorların 'Masada kalırsın' diyerek ameliyat yapmadığını, gittiği bir özel hastanenin 25 bin lira para istediğini belirterek hastaneye engelli raporu almak için geldiğini söyledi. Hastanenin yönlendirmesi üzerine tanıştığı Eroğlu'nun da ameliyatın riskli olduğunu ancak yapabileceğini söylemesi üzerine tereddüt etmeden ameliyat teklifini kabul etiğini belirten Terli, "16 yıl önce ameliyat olmuştum. Son bir yıldır sürekli karnım şişiyor ve nefes alamıyordum. Sık sık nefesim daralıyordu. En son çalışamaz hale geldim. Tıp fakültesine de rapor almaya gelmiştim. Sağ olsun hocamızla karşılaştık ve beni ameliyat etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Beni bu dertten kurtardı" dedi.

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Engelli raporu almaya gittiği hastanede ameliyatla sağlığına kavuştuEngelli raporu almaya gittiği hastanede ameliyatla sağlığına kavuştuEngelli raporu almaya gittiği hastanede ameliyatla sağlığına kavuştu

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