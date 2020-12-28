Engelli raporu nedir? Derecelerine göre raporlar nasıl alınır?

Engelli kişilerin hayatlarını kısmen kolaylaştırabilmek amacıyla çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Bunlardan biri de engelli raporudur. Yazımızda raporla ilgili bilinmesi gereken şeyleri tüm soruları sizler için yanıtladık. Engelli Raporu Nedir? Engelli raporu; vücut fonksiyonlarını olması gerektiği gibi kullanamayan kişilere verilen ve rahatsızlığını tanımlayan belgelere verilen isimdir. Bireylere Sağlık Kurulu üyelerinin onayları sonucunda verilir. Verilen raporlar süreli veya süresiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca verilen raporlarda kişinin fiziksel engelinin yüzdelik değerinin verilmesi gerekir. Bu yüzdelik değerlerin verilmesindeki amaç kişilerin ihtiyaç duydukları yardımları öncelikli olarak alabilmesini sağlamaktır. Engelli Raporu Nasıl Alınır? Engelli raporu almak isteyen kişilerin öncelikle başvuruda bulunması gerekir. Bu başvuru da sadece devletin onay verdiği hastaneler tarafından yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığının onay verdiği hastaneler yapılan başvurular ve rapor özellikleri ile birlikte kişilere gerekli testler yapılarak rapor verilir. Ancak bu raporu vermeden önce istenen bazı belirli belgeler vardır. Bu belgeler ise şunlardır:

Sağlık raporu başvuru formu. Bu form başvuru yapılacak olan hastanenin danışma bölümünden engelli kişilere ya da ailesine verilir. Form doldurulduktan sonra işlemlere başlanır.

Başvuru yapan kişinin kimlik belgesi de gereklidir. Kimlik olmadan yapılan hiçbir başvurunun işlemleri başlatılmaz.

Başvuru yapan kişiye ait 5 adet fotoğraf gereklidir. Bu fotoğraflar hastane arşivi, resmî belgeler, kurul raporu ve diğer işlemlerde kullanılması içindir. Bu belgeler tamamlandıktan sonra başvuru yapılır ve diğer adımlara geçilir: Engelli raporları yalnızca kurul günlerinde verilebilir. Diğer günlerde yapılmış olan tetkikler bekletilir. Kurul gününde engelli birey hastaneye çağrılır. Bu nedenle engelli raporu alabilmenin ilk adımı kurul gününü beklemektir.

Sağlık kurulu raporu alınması için en az 8 ana branşta test yapılır. Bu nedenle kurulun hastaneye çağırdığı gün bireyin hastaneye erken gitmesi daha iyi olacaktır.

İlgili vezne ile birlikte dilekçe doldurularak kimlik bilgileri eşliğinde danışmaya gidilir ve teslim edilir. Teslim edilen evrakların ardından vezneye gidilir. Vezne kişilere muayene olmaları gereken doktorların ve birimlerin isimlerini içeren bir belge verir. Kişiler belgeye göre bu muayenelere başlarlar.

Raporun alınabilmesi için bölümlerin ziyaret edilmesi gereklidir. Bu yüzden öncelikle kan verilmelidir.

Bölümlerin ziyaretini yapıp muayene olan kişiler kesinlikle doktorların imzalarını istemelidir. Muayene olunsa dahi imza yoksa bu muayeneler bir işe yaramaz. İlgili yerlerin imzalanması çok önemlidir.

Muayeneler tamamlandığında sıra kurulun onayına kalmıştır. Kurul onayladıktan sonra ise belirlenen tarihte başhekim onaylı rapor alınabilir. Engelli Raporu İle Araç Alımı Türkiye’de engelli raporu olan bireyler Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf olarak araç satın alabiliyor. Engelli kişilerin hayatlarında kolaylık sağlanması amacıyla yapılan indirimler, %40 üzeri ve %90 üzeri engellilik durumlarına göre 2 farklı şekilde uygulanıyor. %90 engelli raporu ile alınan araçlar, engelli kişinin yanında yakınlarının yararlanabileceği indirimleri içerirken, %40 engelli raporu ile alınan araçlar, engelli kişinin sadece kendisinin kullanabileceği indirimleri içeriyor. %40 Engelli Raporuyla Araç Alımı %40 ve üzeri engellilik ile ÖTV indiriminden yararlanarak araç satın almak isteyen bireylerin öncelikle durumlarını gösteren raporu yani engelli raporunu almaları gerekir. Raporda, engelli bireyin “özel engelli aracını” kullanmaya engel olan bir sorunun olmadığı belirtilmiş olmalıdır. Birey kendi aracını kullanacağı için H sınıfı ehliyete de sahip olmalıdır. Kişi, ehliyet alacağı zaman özel donanımlı bir engelli aracıyla sınava girer ve ehliyetini alır. %90’ın altında engeli olan sürücü, araçta engeline uygun özel aksam yaptırmak şartıyla ÖTV ödemeden araç satın alabilir. Bu özel aracın farklı kişiler tarafından kullanılması yasaktır.Engelli birey H sınıfı ehliyetini ve trafiğe çıkmak için herhangi bir engelinin olmadığını gösteren %40 engelli raporunu göstererek, ÖTV’siz araçlarını galerilerden alabilir.

%90 Engelli Raporuyla Araç Alımı %90 ve üzeri engele sahip olan bireylerin engelli raporlarında “özel engelli aracını” kullanmaya engel olan bir sorunun olmadığı belirtiliyorsa, özel araçlarını kullanabilirler. Bu bireyler %40 ve üzeri engelliliğe sahip bireyler gibi H sınıfı ehliyete sahip olmalıdır ve ÖTV’siz araçlarını galeriden satın alabilirler. Ancak bireyin engel durumu araç kullanmasına da engelse kişinin birinci dereceden üçüncü dereceye kadar olan yakınları ÖTV’siz araç satın alabilir. Araç satın alma işlemi sırasında, aracı kullanacak kişinin de bulunması gerekir. Engelli ÖTV İle İlgili Bilinmesi Gerekenler ÖTV indirimi, 5 yılda bir kez uygulanır. Yani 5 sene dolduktan sonra indirimli bir şekilde tekrardan yeni bir araba alabilirsiniz.

Aracı satın aldıktan sonra 5 yıl içerisinde aracınızı satmak isterseniz ÖTV tutarını ödemeniz gerekmektedir. Ancak kaza yapıp veya doğal afetlerden dolayı aracın kullanılamaz hale geldiği diğer durumlarda aracınız için hurda belgesi alarak yeni bir otomobil için ÖTV indiriminden yararlanabilirsiniz. ÖTV ödemeden aldığınız aracı sadece ruhsatta ismi geçen kişiler kullanabilir. Bunun dışındaki durumlarda çeşitli cezalarla karşı karşıya gelebilirsiniz.