HABER

Engelli Şahin çiftinin gözü olimpiyatlarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 12:47 | Son Güncelleme

 KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor formasıyla mücadele eden Hafize ve Kubilay Şahin çifti, cirit ve gülle atma dallarında rekor derecelerle madalyalar kazandı.

Engelli Şahin çiftinin gözü olimpiyatlarda

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor formasıyla mücadele eden Hafize ve Kubilay Şahin çifti, cirit ve gülle atma dallarında rekor derecelerle madalyalar kazandı. Şahin çifti, kendilerine hedef olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nı belirledi.
Antalya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 2 Türkiye rekoru kırarak 3 madalya kazanan Hafize ve Kubilay Şahin çifti, önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan Avrupa ve Dünya şampiyonalarına hazırlanıyor. Antalya'da düzenlenen şampiyonada Kubilay Şahin 21,25 metre ile cirit atmada Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazanırken, gülle atma dalında ise 7,83 metre derece ile Türkiye 2'ncisi oldu. Kadınlar gülle atma branşında mücadele eden Hafize Şahin ise 6,94 metre derece ile Türkiye rekorunu ele geçirerek altın madalyanın sahibi oldu.
Hedeflerinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olduğunu söyleyen Kubilay Şahin, şöyle konuştu:
"19 yaşında tekerlekli sandalye basketbol takımıyla spora başladım. Bir sezon basketbol oynadım. Daha sonra bireysel branşlarda daha başarılı olacağımı düşündüğüm için halter branşına yönlendim ve 7 sene kadar halter yaptım. Halterde bir Avrupa ve bir Dünya Şampiyonası olmak üzere 2 kez yurt dışı yarışmalara katıldım. Ondan sonra halterde omzumdan bir sakatlık geçirdim ve yaşadığım birçok sıkıntıdan dolayı atletizm branşını denemek istedim. 2,5 senedir de atletizm yapıyorum. Geçen hafta İtalya'nın Graseto şehrinde yapılan turnuvada olimpiyat kotası için mücadele ettik. Güzel bir yarışma geçti. Şimdi önümüzde Dubai Dünya Şampiyonası var. Ondan sonra da bir Avrupa Şampiyonası olacak. Bu 2 yarışmada da güzel bir derece yapabilirsem 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim."
Eşine destek olmak için atletizm yaptığını söyleyen Hafize Şahin ise, "Ben de halter yaptım daha önce. Eşimle milli takım kampında tanıştık. Ona destek olmak için de yanında atletizm yapıyorum. Ben spora 13-14 yaşlarında başladım. Uzun bir süreden sonra Gençler Dünya Şampiyonası'na gittim, Avrupa Büyükler Şampiyonası'na gittim ve madalya kazandım. Milli takım kampında eşimle tanıştık. Ben de bir süre haltere ara vermek zorunda kaldım. Şu anda halter antrenörlüğü yapıyorum. Eşimle birlikte atletizm yapıyoruz şu an. Birbirimize destek oluyoruz. Atletizm güzel bir branş. Yalnızca atletizm değil, bütün spor branşları kendi içerisinde ayrı ayrı güzel ve eğlenceli. Özellikle her engelli bireyin yapması gereken belli branşlar var. Onlara sosyal, psikolojik, ekonomik olarak katkı sağlayacak olan branşlar var. Her türlü desteği yakalayabilecekleri bir alan spor" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Engelli Şahin çiftinin gözü olimpiyatlardaEngelli Şahin çiftinin gözü olimpiyatlardaEngelli Şahin çiftinin gözü olimpiyatlardaEngelli Şahin çiftinin gözü olimpiyatlarda

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
Üniversiteye girişte ikinci aşama heyecanıÜniversiteye girişte ikinci aşama heyecanı
Anadolu kadınının zorlu yayla mesaisiAnadolu kadınının zorlu yayla mesaisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de 3,2 büyüklüğünde deprem!

Denizli'de deprem!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

TSK'dan İdlib'e büyük sevkiyat

TSK'dan sıcak bölgeye büyük sevkiyat

İçişleri Bakanlığı duyurdu: İdil'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.