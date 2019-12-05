Engelli şahsı 30 kez bıçaklayarak vahşice öldürdü! Kararı duyunca bayıldı

Olay, 17 Mart tarihinde Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi Akasya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akasya Sokak üzerindeki bir evde yaşayan ve geçimini elektrikli engelli aracıyla kuruyemiş satarak sağlayan bedensel engelli Muktedir Çapur(50), evinin giriş bölümünde, nişan cemiyetinden döndüğü öğrenilen ailesi tarafından ölü bulundu. Çapur’un kanlar içinde yerde yattığını gören ailesi durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerine yapılan incelemede boğazında kesikler olan Muktedir Çapur’un öldüğü tespit edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Olayın ardından Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Karamürsel Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çapur’u 30 kez bıçaklayıp 160 TL parası ve 6 paket sigarasını çaldığı iddia edilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan takip sonrasında Çapur’u öldürdüğü iddia edilen Gürsel Kızıldağ (25) ve Burak Gülfidan yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen şahıslardan Gürsel Kızıldağ tutuklanırken, Burak Gülfidan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.