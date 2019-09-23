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Engelli şair tek parmağıyla yazdığı kitabını imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 14:10 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bedensel ve konuşma engelli Yusuf Minnet, tek parmağıyla yazdığı kitabının imza gününde okuyucularıyla buluştu

Ankara’nın Çubuk ilçesinde konuşma ve bedensel engelli 24 yaşındaki Yusuf Minnet, üçüncü şiir kitabını imzaladı.

Minnet, tek parmağıyla dizüstü bilgisayarında "Yüreğimden Şiirler", "Merhaba Gönül Dostlarım" ve "Bir Bozkurdun Sesi" adlı şiir kitaplarını yazdı.

Minnet, kısa süre önce yayımlanan son kitabı için Atatürk Parkı'nda imza günü düzenledi. Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği üyeleri ile okuyucuları etkinliğe ilgi gösterdi.

Yusuf Minnet'in annesi Halime Minnet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluyla gurur duyduklarını, kendileri için heyecanlı bir gün olduğunu söyledi.

Oğlunun şiirler yazarak hayata tutunduğunu ifade eden anne Minnet, "Kendi kendine odasında şiirlerini yazıyor. Üçüncü şiir kitabını çıkardı. Bu kitabını çıkartmaya arkadaşları da destek oldu, sağ olsunlar. Yusuf, şiir yazarken kapıyı kilitliyor ve müzik dinleyerek yazıyor. Şiir yazarak hayata tutunuyor. Kendisi mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz." dedi.

Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Dernek Başkanı Sebahaddin Horoz da Minnet'in, azmin karşısında hiçbir engelin duramadığını herkese gösterdiğini dile getirdi.

Minnet'in bu yeteneğini halkla buluşturmak istediklerini vurgulayan Horoz, "Dernek olarak amacımızdan biri de yeteneği olan kardeşlerimizi ortaya çıkartıp onları halkımıza tanıtmaktır. Engellilerin de bir şey yapabildiğini açıkça göstermektir." diye konuştu.

Yusuf Minnet'in eserlerini takip ettiğini ve şiirlerini beğendiğini anlatan Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Halis Demirgil, "Genç bir yetenek, elinden geldiğince yazmaya çalışıyor. Bu üçüncü kitabı ve gittikçe ustalaşarak kat kat üzerine koyarak ilerliyor." değerlendirmesini yaptı.

Minnet'in arkadaşlarından Ahmet Karatepe ise Minnet'in engellilerin neler yapabildiğini herkese gösterdiğini vurguladı.

Yusuf Minnet’e destek için standını ziyaret eden ve aldığı şiir kitaplarını imzalatan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da Minnet'in engelli bireylere örnek olmaya çalıştığını belirtti.

Ailelerin, engelli çocuklarının önünü açmasını isteyen Demirbaş, toplumla iç içe olan engellilerin başarı gösterdiğini ifade etti.

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