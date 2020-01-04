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  4. Engelli "Şekerci Ali"ye çocukların mutluluğu yetiyor

Engelli "Şekerci Ali"ye çocukların mutluluğu yetiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Antalya'da yaşayan yürüme engelli 48 yaşındaki Ali Pekdemir, evinde yaptığı elma ve pamuk şekeri ile aldığı balonlarla, 13 yıldır dar gelirli ailelerin çocuklarının yüzünü güldürüyor - Satışını yaptığı pamuk şekeri ve balonların çoğunu ücretsiz dağıtan "Şekerci Ali": - "Benim için çocukların sevgisini kazanmak daha önemli. Onların sevgisi bana yetiyor" - "Gece yarısı evime dönüyorum. Yoruluyorum ama mutlu oluyorum. Çocukların mutlu uyuduklarını bilmek rahatlatıyor"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da yaşayan yürüme engelli Ali Pekdemir, 13 yıldır ücretsiz dağıttığı elma ve pamuk şekeri ile aldığı balonlarla dar gelirli ailelerin çocuklarının mutluluğuna ortak oluyor.

Sakarya'da dünyaya gelen Ali Pekdemir, henüz altı aylıkken yapılan iğneden dolayı sol ayağını kullanamaz hale geldi. Yüzde 60 engeli olunca koltuk değnekleriyle hareket etmeye başlayan Pekdemir, 13 yıl önce Antalya'ya yerleşti.

Burada yaptığı evlilikten iki çocuğu dünyaya gelen "Şekerci Ali" bir arkadaşından elma ve pamuk şekeri yapmayı öğrendi.

Evinin yanındaki küçük bir dükkana kurduğu atölyede şekerleme yapan 48 yaşındaki Pekdemir, ürünlerini üç tekerlekli engelli arabasıyla satmaya başladı. Şekerlerin yanı sıra balon ve oyuncak da satan Pekdemir, kentte "Şekerci Ali" olarak tanınıyor.

Kentteki dar gelirli ailelerin yaşadığı mahalleleri gezerek çocukları sevindiren Pekdemir, "Herkes mutlu olsun." anlayışıyla balon ve şekerleri çoğu zaman ücretsiz veriyor. Kimsesiz ya da anne babası bakamadığı için devlet korumasına alınan çocukları da unutmayan Pekdemir, ömrü yettiğince bu şekilde gönüllere girmek istiyor.

- "Çocukların mutlu uyuduklarını bilmek bana yetiyor"

Ali Pekdemir, AA muhabirine, her bir çocuğu kendi kızlarından ayrı görmediğini söyledi.

Haftanın 3-4 gününü yaklaşık 18 saat çalıştığını aktaran Pekdemir, sabahın erken saatlerinde kalkıp 150-200 arası elma şekeri yaptığını, pamuk ve Osmanlı şekeri hazırladığını dile getirdi.

Tezgahında her şeyin olması için mısır bile kaynattığını anlatan Pekdemir, "Çocukların ne isteyeceği belli olmuyor. Pamuk şekeri olmazsa başlıyor ağlamaya. Bu duruma üzülüyorum. Hepsini yapmaya çalışıyorum. Evden çıkıp parkları, sokakları, düğünleri geziyorum. Gece yarısı evime dönüyorum. Yoruluyorum ama mutlu oluyorum. Çocukların mutlu uyuduklarını bilmek, rahatlatıyor." dedi.

- "Her şey çocukların bir gülümsemesi için"

Bazı evlerde 5-6 çocuğun olduğunu belirten "Şekerci Ali", ailelerin zaman zaman çocuklarına bir şey alamadığını görünce üzüldüğünü ifade etti.

Bu şekilde zor durumda yaşayan çok sayıda aile olduğuna değinen Pekdemir, şöyle konuştu:

"Parası olmayanları da asla geri çevirmem. Canı neyi isterse veririm. Benim için çocukların sevgisini kazanmak daha önemli. Onların sevgisi bana yetiyor. Her şey çocukların bir gülümsemesi için. Çocuklar yolumu gözlüyor. Uğradığım mahalleye birkaç hafta gitmeyince çocuklar beni çok merak ediyor. Bana alışmışlar. Göremeyince "Bir şey mi oldu?" diye üzülüyorlarmış. Antalya'da yüzlerce çocuğum var. Beni unutmasınlar. Büyüdüklerinde beni örnek alıp vatana, millete hayırlı insanlar olsunlar. Hatırlayıp, dua etsinler. Bu bana yeter."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Pekdemir Antalya engelli şeker

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