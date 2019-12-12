Engelli simitçi çalınan "ekmek teknesinin" yerine yenisine kavuştu

İşine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Berk, şöyle devam etti:

Büyükşehir Belediyesi de harekete geçerek mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Berk'e yeni bir simit arabası tahsis etti.

"Zor bir süreç geçirdik.Yetkililer duyarsız kalmadı. Mağduriyetimiz giderildi. Bugün çalışmaya başladık. Yeni bir simit arabasına kavuşunca farklı duygular hissettim. Tarifi anlatılmaz bu duygunun. İşten umudumuzu kesmiştik. Eşimle çalışıyoruz. Güzel bir başlangıç yaptık. Vatandaşlarla ilgileniyoruz. İşimizin başındayız. Zor şartlara aldırış etmeden çalışıyoruz. Ailemi rahat bir şekilde geçindirmek istiyorum. Çocuklarımın okul masraflarını gidermek istiyorum. Sevinçliyiz. Türkiye'nin dört bir yanından, yurt dışından destek mesajları aldım. Bu duyarlılık bizi mutlu etti. Herkese teşekkür ediyorum."

Berk, yaklaşık bir ay işsiz kaldığını anımsatarak, yeniden iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Süleyman Berk'in eşi Güneş Berk ise eşinin ilk iş gününde destek olmak amacıyla yanında bulunduğunu belirterek, "Umarım bir daha öyle şeyler yaşamayız. Destek olanlara teşekkür ediyoruz. Şimdi daha rahat olacak. Çocuklarımızı daha rahat okula göndereceğiz." diye konuştu.

- Arabanın çalınma anı kameraya yansımıştı