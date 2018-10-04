Engelli sokak köpekleri hayata sevgiyle tutunuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Sorumlusu Erkut Şenseda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçici bakımevine her yıl yüzlerce sokak hayvanının getirildiğini söyledi.

Burada kendileri için "engelli bölümü" oluşturulan hayvanlar, görevlilerin şefkati ve sevgisiyle yaşamlarını sürdürüyor.

Tedavinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle tek bacağı kurtarılamayan ve hayata 3 bacakla devam etmek zorunda kalan sokak köpekleri ise belediyenin geçici bakımevine getiriliyor.

Burada yaralı köpekler veteriner hekimler tarafından tedavi edilerek eski sağlığına kavuşurken, bazıları ise tedavinin sonuç vermemesi sonucu engelli kalıyor.

Kent genelinde trafik kazası, ateşli silahla yaralanma, hastalık ve kavga sonucu yaralanan sokak köpekleri, yetkililer tarafından teslim alınarak tedavi için Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğüne götürülüyor.

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da çeşitli nedenlerle bacağı kopan ya da bacağında şekil bozukluğu oluşan sokak köpeklerinin, büyükşehir belediyesinin veteriner hekimleri tarafından ampütasyon sürecinden sonra hayata tutunmaları sağlanıyor.

Getirilen sokak hayvanlarının aşılandığını ve kayıt altına alındığını kaydeden Şenseda, bazı hayvanların ise isteyen kişilere vererek sahiplendirildiğini ifade etti.

Erkut Şenseda, geçici bakımevine engelli hayvanların da son dönemde getirilmeye başlandığı bilgisini vererek, bu nedenle hayvanlar için engelli bölümü oluşturma gereği duyduklarını belirtti.

Getirilen köpeklerin trafik kazası, hastalık ya da ateşli silahla yaralanmadan dolayı engelli kaldığını aktaran Şenseda, "Bu hayvanların tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra burada mutlu bir şekilde yaşamlarına devam ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince kendileri ile yakından ilgilenmeye çalışıyoruz." dedi.

Şu anda engelli bölümünde 10'un üzerine köpeğin bulunduğunu söyleyen Erkut Şenseda, bu hayvanlardan kiminin ön bacağının olmadığını, kimisinin bacaklarında şekil bozukluğu bulunduğunu, kimi hayvanların da vücudunun çeşitli yerlerinde doku kaybı bulunduğunu aktardı.

Ampütasyon sürecinin ardından engelli kalan köpeklerin bakımlarının görevliler tarafından eksiksiz yapıldığını dile getiren Şenseda, duygusal olan bu köpeklere sevgi ve şefkatle yaklaşıldığını söyledi.