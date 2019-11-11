Engelli sporcu, 'Batminton Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi'nin bedensel engelli milli sporcusu Şükrü Gül (35), kazandığı başarılarla tarih yazıyor. İdol olarak gördüğü sporculara karşı büyük başarılar elde eden Gül, 2011- 2018 yılları arasında 2 Türkiye birinciliği ve 6 Türkiye ikinciliği elde etti. Uluslararası Batminton Turnuvası'nda da dünya 3'üncüsü olan Gül'ün hedefi, 5-11 Ekim 2020 tarihleri arasında İrlanda'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye madalya gururunu yaşatmak.

Edremit'e bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve geçirdiği bir kaza sonucu sağ ayak bileğinde sakatlanarak protez kullanmaya başlayan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BSYO) Antrenörlük Bölümü 4. sınıf öğrencisi Şükrü Gül, Bedensel Engelliler Federasyonu'nca bugüne kadar düzenlenen, batminton yarışmalarında yurt içi ve yurt dışında büyük başarılara imza attı. 1 çocuk babası olan Gül, 2011-2018 yılları arasında düzenlenen yarışmalarda, 2 kez Türkiye birincisi, 6 kez de Türkiye ikinciliği elde etti. 2016'da Antalya'da 12 ülkeden 152 sporcunun katılımıyla düzenlenen 'Enes Kap' batminton turnuvasında çiftlerde dünya 3'ncüsü olan Gül'ün hedefi Avrupa'da ülkesine milli gururu yaşatmak. 10-16 Şubat ile 18-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Brezilya ve Pero'da düzenlenecek olan olimpiyat elemelerine YYÜ'ye bağlı BSYO salonunda hazırlanan Gül, daha sonra 5-11 Ekim 2020'de İrlanda'da yapılacak olan Batminton Avrupa Şampiyonası'na katılacak. YYÜ 'de görevli Dr. Öğretim Üyesi Fatih Eriş nezaretinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Gül, geçmiş yıllarda kendi imkanlarıyla şampiyonalara katıldığını, ancak bu yıl ilk kez Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Avrupa Şampiyonası'na katılacağını belirtti.