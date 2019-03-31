DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da engelli sporcular basketbol toplarıyla sandık başına gitti.

Diyarbakır Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü oyuncuları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için "engel tanıma sandığa git" sloganıyla oy kullanmak için evlerinden çıktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen engelli ulaşım aracıyla oy kullanacakları okullara götürülen bedensel engellilerden kimi tekerlekli sandalyesi kimi koltuk değneğiyle ellerinde basketbol toplarıyla sandık başına gitti.

Diclekent Mahallesi'ndeki bir okulda oyunu kullanan Kulüp Başkanı ve Antrenör Erol Taş, yaptığı açıklamada, "Bugün demokrasinin yapı taşlarından olan oy kullanma işlemini gerçekleştireceğiz." dedi.

Sandığa gitmenin önemini "engel tanıma sandığa git" sloganıyla göstermek istediklerini dile getiren Taş, "Kulüp olarak oyumuzun milletimize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Taş, oy kullanma işleminin ardından takım oyuncuları ile play-off yükselme müsabakaları için antrenman yapmaya gideceklerini aktardı.

Oyuncularından Mehmet Ertokuş da oylarını kullandıklarını ifade ederek, herkese oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Ertokuş, "Oy kullanmanın önünde engel yoktur." diye konuştu.

