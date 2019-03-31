HABER

Engelli sporcular basketbol toplarıyla sandık başına gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü oyuncuları, "engel tanıma sandığa git" sloganıyla yanlarına aldıkları basketbol topları ile sandığa giderek oy kullandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da engelli sporcular basketbol toplarıyla sandık başına gitti.

Diyarbakır Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü oyuncuları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için "engel tanıma sandığa git" sloganıyla oy kullanmak için evlerinden çıktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen engelli ulaşım aracıyla oy kullanacakları okullara götürülen bedensel engellilerden kimi tekerlekli sandalyesi kimi koltuk değneğiyle ellerinde basketbol toplarıyla sandık başına gitti.

Diclekent Mahallesi'ndeki bir okulda oyunu kullanan Kulüp Başkanı ve Antrenör Erol Taş, yaptığı açıklamada, "Bugün demokrasinin yapı taşlarından olan oy kullanma işlemini gerçekleştireceğiz." dedi.

Sandığa gitmenin önemini "engel tanıma sandığa git" sloganıyla göstermek istediklerini dile getiren Taş, "Kulüp olarak oyumuzun milletimize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Taş, oy kullanma işleminin ardından takım oyuncuları ile play-off yükselme müsabakaları için antrenman yapmaya gideceklerini aktardı.

Oyuncularından Mehmet Ertokuş da oylarını kullandıklarını ifade ederek, herkese oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Ertokuş, "Oy kullanmanın önünde engel yoktur." diye konuştu.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Lüleburgaz’da seçim heyecanıLüleburgaz’da seçim heyecanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oyunu kullandıÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oyunu kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Engelliler Oy Sandık

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Bu oylar kabul edilmeyecek

Bu oylar kabul edilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Küs baba-oğul birbirine rakip oldu

Küs baba-oğul birbirine rakip oldu

Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.