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Engelli stajyer avukat: İlk davada mağdur çocukları savunmak istiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 15:25 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Barosu'nda avukatlık stajını yapan serebral palsi (beyin felci) hastası Murat Arı (51), "Katılacağım ilk davada mağdur çocukları savunmak istiyorum" dedi.

Hakan TÜRKTAN- Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Barosu'nda avukatlık stajını yapan serebral palsi (beyin felci) hastası Murat Arı (51), "Katılacağım ilk davada mağdur çocukları savunmak istiyorum" dedi. Doğuştan beyin felci hastası olan Murat Arı, ilk olarak 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Arı, buradan 1996 yılında mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi'nin kütüphanesinde uzman olarak çalışmaya başladı. Üniversitedeki görevinden emekliye ayrılmasının ardından avukat olmaya karar veren Murat Arı, Eskişehir Barosu'nda staja başladı. 4 ay sonra bitecek stajının sonunda, avukat olarak katılacağı ilk davanın insan hakları üzerine olmasını istediğini belirten Arı, "Mağdur çocukları savunmak istiyorum" diye konuştu. ADLİYEYE FASLI EŞİ GETİRİYOR Eskişehir Adliyesi'ndeki stajına her gün tekerlekli sandalyeyle gelen Murat Arı'nın en büyük destekçisi Faslı eşi Zahra Rchiech (42). Arı, "Eşimle 3 yıl önce internette tanıştık ve evlendik. Benim en büyük yardımcım. Beni adliyeye o getirip götürüyor" dedi. İyi bir avukat olacağını ifade eden Arı, şöyle konuştu: "Avukatlık mesleğinin tabii ki zorlukları var. Her mesleğin zorluğu var. Avukatlığın biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. İnsanlarla bire bir iletişim halinde olduğunuz için zorluklar bir kat daha artıyor. Benim gibi engelliler yılmasınlar, çalışsınlar. Sokağa çıksınlar, örnek olsunlar. Yapabildikleri en iyi şeyi yapsınlar. Ben elimden gelen gayreti gösterdim. Bir yerlere gelmeye çalıştım. Emekli olduktan sonra avukat olmaya karar verdim. İyi bir avukat olacağım. Söz veriyorum. Herkes buna şahit olacak." Murat Arı'nın eşi Zahra Rchiech de "Eşimi her gün tekerlekli sandalye ile adliyeye ben getirip götürüyorum. Avukat olacağı için çok mutluyum" dedi.

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