HABER

Engelli temizlik personelinin hayvan sevgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:26 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca Belediyesi'nde çalışan, yüzde 70 zihinsel engelli temizlik işçisi Recep Çelik (26), temizlik yaptığı bölgede kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyor.

Engelli temizlik personelinin hayvan sevgisi

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca Belediyesi'nde çalışan, yüzde 70 zihinsel engelli temizlik işçisi Recep Çelik (26), temizlik yaptığı bölgede kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyor.
Buca Belediyesi'nin engelli temizlik personeli Recep Çelik'in çalışma bölgesindeki kedi ve köpek sevgisi, herkese örnek oldu. Süpürge ve kovasıyla çalışma alanı içindeki Efeler Mahallesi, Şirinyer Tren İstasyonu ve çevresinde mesaiye başlayan Çelik'in gösterdiği sevgiye karşılık kokusundan tanıyan sokak hayvanları da her gün ona eşlik ediyor. Temizlik görevini tamamlar tamamlamaz hayvanları besleyen Çelik'i görenler, fotoğraflarını çekerek, sosyal medyadan paylaşıyor.
Buca sokaklarını temizlemeye devam ederken, sokak hayvanlarıyla ilgilenmeyi sürdüreceğini belirten Recep Çelik, "İşi devralıyorum, işimi tamamladıktan sonra da hayvanlarla ilgileniyorum. Buraya geldiğim zaman direkt beni gördüklerinde ses tonumdan ya da kokumdan tanıyorlar. Peşime takılıyorlar, beraber mıntıka temizliği yapıyoruz. Karnı acıktığı zaman yemeğini ve suyunu veriyorum, masajını yapıyorum. Benden ayrılmıyorlar, akşama kadar benimle dolaşıyor, paydos ettiğimde 'Hadi gidin yerinize' dediğim zaman yerlerine gidiyorlar. Bu hayvanların insanları ne kadar çok sevdiğinin bir örneğidir. İnsanlar da tüm hayvanlara sevgi göstersinler. Yemeklerini çöpe atmasınlar, hayvanları beslesinler" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Engelli temizlik personelinin hayvan sevgisiEngelli temizlik personelinin hayvan sevgisiEngelli temizlik personelinin hayvan sevgisiEngelli temizlik personelinin hayvan sevgisi

PARTNERÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandıÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandı
Palandöken: “Bayram dönüşleri hayatınızı karartmasın”Palandöken: “Bayram dönüşleri hayatınızı karartmasın”
5 yıl önce Guinnes’e giren Van Kahvaltısı için UNESCO atağı5 yıl önce Guinnes’e giren Van Kahvaltısı için UNESCO atağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çevreye atılan kurban atıklarına vatandaşlardan tepki

Utandıran görüntü! Etrafa saçtılar

Tatilciler dönüş yoluna geçti

Dönüş yoluna geçtiler! Uzun araç kuyrukları oluştu

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Kadınların üzerine devrildi

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Faciadan dönüldü

İzmir'de 82 göçmen yakalandı

Sahil güvenlik harekete geçti! Yakalandılar

Son dakika! İstanbul Fatih'te otelde yangın!

İstanbul'da otelde korkutan yangın

Adana'da DEAŞ operayonu!

Şafak vakti operasyon! Gözaltına alındılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.