Engelli vatandaş yangında hayatını kaybetti

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Yayladibi köyünde bir evde elektrik kontağından çıkan yangında engelli Hakan Türker hayatını kaybetti.

Taşova’nın Yayladibi köyünde, anne ve babasının kurtaramadığı zihinsel engelli 35 yaşındaki Hakan Türker’in hayatını kaybettiği iki katlı evdeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Büyük çaplı hasarın meydana geldiği eve giden Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk incelemede bulunarak aileye başsağlığı dilediler.

Türker’in cenaze merasimine katılan AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya da baba Mevlüt Türker’in ve yakınlarının acısını paylaştı.

