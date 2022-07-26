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Engelli vatandaşa markette dehşeti yaşatmıştı! Kan donduran tehdit: 'Mahkemeye çıkmadan delik deşik edeceğim'

26.07.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de geçtiğimiz hafta görme engelli Kenan Baş, tanımadığı bir kişi tarafından markette darp edilmişti. Yaşanan olay sonrası saldırgan tarafından ölüm tehditleri almaya başladığını söyleyen Baş, "Bana saldıran şahıs, sağa sola haber bırakarak, evimin önünden insanlar geçirterek, ‘Onu öldüreceğim, mahkemeye çıkmadan onu delik deşik edeceğim’ dedirtiyor" ifadelerini kullandı.

Engelli vatandaşa markette dehşeti yaşatmıştı! Kan donduran tehdit: 'Mahkemeye çıkmadan delik deşik edeceğim'

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz hafta Ataşehir’de meydana gelmiş, Kenan Baş isimli görme engelli vatandaş alışveriş yapmak için dışarı çıktığı esnada tanımadığı bir şahıs tarafından market ortasında darp edilmişti. Alkollü olduğu iddia edilen saldırgan tarafından aldığı darbeler sonrası yere yığılan Baş’ı vatandaşlar araya girerek kurtarmıştı.

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Yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan saldırgan serbest bırakıldı. Olaydan sonra mağdur olduğunu belirten görme engelli vatandaş Kenan Baş, saldırgan şahıs tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

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'MAHKEMEYE ÇIKMADAN DELİK DEŞİK EDECEĞİM'

Tehditler aldığını iddia eden Kenan Baş, “Şikayetimi dile getirdiğim halde serbest kalmış. Bana saldıran şahıs, sağa sola haber bırakarak, evimin önünden insanlar geçirterek, ‘Onu öldüreceğim, mahkemeye çıkmadan onu delik deşik edeceğim’ dedirtiyor. Bugün bana yapılan yarın bir başkasına yapılabilir. Bana saldıran şahsın infaz dosyası olduğu için mahkemeye çıkmamı istemiyor” diye konuştu.

İHA

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engelli
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