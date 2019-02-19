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Engelli vatandaşa sıcak yuva

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 12:26 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, köy ziyareti sırasında karşılaştığı bakıma muhtaç zihinsel engelli vatandaşın rehabilitasyon merkezine yerleştirilmesini sağladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in köy ziyareti sırasında yolda gördüğü zihinsel engelli kişi, rehabilitasyon merkezine yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Vali Bilgin, Demirköy ilçesine bağlı Limanköy'e yaptığı ziyaret sırasında yol kenarında oturan zihinsel engelli Figani Kurt'u (56) fark etti.

Üşüdüğü ve aç olduğu öğrenilen Kurt'u restorana götüren Vali Bilgin, birlikte yemek yedi.

Daha sonra Vali Bilgin'in talimatıyla Kurt, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri tarafından Kırklareli Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Burada gerekli bakımları yapılan Figani Kurt, ardından sevk edildiği Bursa Rehabilitasyon Merkezine yerleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vali Osman Bilgin'in hassasiyeti ile Figani Kurt'un sıcak yuvasına kavuştuğunu söyledi.

Kurt'un artık emin ellerde olduğunu ifade eden Karaman, tüm bakımlarının ilgili kurumlar tarafından yapılacağını belirtti.

Kurt'un kardeşi Erol Kurt ise ağabeyinin 1993 yılında rahatsızlandığını ve bir daha sağlığına kavuşamadığını anlattı.

Erol Kurt, ağabeyinin Vali Osman Bilgin'in desteği ile sıcak yuvasına kavuştuğunu belirterek, teşekkür etti.

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