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  4. Engelli vatandaşı otobüse almayan şoför hakkında karar verildi

Engelli vatandaşı otobüse almayan şoför hakkında karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 16:12 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, engelli bir vatandaşı özel halk otobüsüne almayan şoför hakkında açıklama yaptı.

Ankara Altındağ'da engelli bir vatandaşı özel halk otobüsüne almayan şoför, görevden uzaklaştırıldı. Ankara Büyükşehir
Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“9 Ocak 2020 tarihinde Ankara’nın Altındağ ilçesi Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin önünde otobüste rampa olmasına rağmen engelli bir vatandaşımızın özel halk otobüsü şoförü tarafından araca alınmadığı belirlenmiştir. Engelli vatandaşımızın bunun üzerine tekerlekli sandalye ile otobüsün önünü kestiği, tepkisinin trafikteki diğer vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildiği ve özel halk otobüsü şoförüne çevrede bulunan vatandaşlarımızın tepki verdiği görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Şoförü cep telefonuna kaydeden bir yurttaşın ise ‘Akşam haberlerinde izlersin abi kendini’ diye tepki göstererek aldığı kaydın yayımlanması ile birlikte konu Belediyemiz tarafından incelenmiştir. 9 Ocak 2020 tarihinde yaşanan olayın EGO Genel Müdürlüğü yetkililerine intikal ettirilmesi üzerine yapılan incelemenin ardından kusurlu görülen araç derhal parka çekilmiş ve araç sürücüsü süresiz olarak işten uzaklaştırılmıştır. Özel halk otobüsünde yaşanan bu olayla ilgili sürecin takipçisi olacağımızı da kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara engelli vatandaş OTOBÜS şoför

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