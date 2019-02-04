Engelli vatandaşlar en iyi radyocuyu seçecek

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE’NİN önde gelen radyocuları Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Engelsiz Mikrofon Ödül Töreni tanıtım toplantısında bir araya geldi. 15 bin engellinin oy kullanarak en iyi radyo ve radyo programcılarını ödüllendireceği etkinliğin tanıtım toplantısında Radyo D’nin sevilen radyo programcısı Polat Labar’a da sürpriz doğum günü yapıldı.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin önde gelen radyo kanallarının radyo programcıları ile engelli sporcular katıldı. Kahvaltı programında radyocularla bir araya gelen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı engelliler için her türlü imkanı sunduklarını belirterek, onların başarılarının tüm Türkiye’ye örnek olması için radyo programlarında dile getirilmesi temennisinde bulundu. Pek çok radyonun konuya destek sağlayacağının belirtildiği tanıtım toplantısı, radyocuların engellilere engel olmamak için hareket edilmesi gerektiğine dair yapılan konuşmalarla devam etti.

Etkinlikte, Radyo D’nin sevilen programcısı Polat Labar’a yapılan doğum günü sürpizi ise renkli görüntülere sahne oldu. Sürpriz için Lokman Çağırıcı’ya teşekkür eden Labar, engelliler için elinden geleni yapacağını dile getirdi.