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"Engelli" ve "engelli refakatli" İstanbulkart alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 17:35 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol nedeniyle "engelli" ve "engelli refakatli" İstanbulkart'larının vizeleme işlemi öncesi Sağlık Bakanlığı sistemine kaydettirilmesi gerektiği belirtildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "engelli" ve "engelli refakatli" İstanbulkart'larının vizeleme işleminden önce Sağlık Bakanlığı sistemine kaydettirilmesi gerektiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile belediye arasında imzalanan protokol kapsamında, ücretsiz İstanbulkart başvurusu için iştiraklerden BELBİM'e sunulan engelli raporlarının, artık Sağlık Bakanlığı e-Rapor ve Ulusal Engelliler Veri Bankası sistemleri üzerinden teyit edildiği belirtildi.

İstanbulkart sahiplerine ait bilgilerin bu sistem üzerinden sorgulanacağı ve sorgulama neticesinde rapor tarihi ile rapor geçerlilik süresi baz alınarak, İstanbulkart'ların ücretsiz olarak kullanılabileceği geçerlilik süresinin belirleneceği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçerli engelli raporu olduğu teyit edilen engellilere, kısa mesajla ücretsiz İstanbulkart kullanımına dair bilgi verilecek. Gelen kısa mesaj sonrasında İstanbulkart'ların herhangi bir biletmatike dokundurularak vizeleme işleminin tamamlanması gerekiyor.

İstanbulkart'larına vizeleme talimatları gönderilemeyen kişiler ise engelli raporunu temin ettikleri hastaneye başvurarak, raporlarının Sağlık Bakanlığının ilgili sistemlerinde kayıtlı olduğunu teyit ettirmeleri gerekiyor. Bu kişiler rapor bilgilerinin ilgili hastane tarafından Sağlık Bakanlığı sistemlerine girişi yapıldıktan sonra İstanbulkart başvuru merkezine raporlarının aslı ile gelerek vizeleme başvuru talebini oluşturmaları gerekiyor. Yapılacak veri doğrulaması sonrasında İstanbulkart vizeleme işlemleri gerçekleştirilecek."

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Anahtar Kelimeler:
BELBİM İstanbulkart

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