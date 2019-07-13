"Engelli" ve "engelli refakatli" İstanbulkart alınması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "engelli" ve "engelli refakatli" İstanbulkart'larının vizeleme işleminden önce Sağlık Bakanlığı sistemine kaydettirilmesi gerektiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile belediye arasında imzalanan protokol kapsamında, ücretsiz İstanbulkart başvurusu için iştiraklerden BELBİM'e sunulan engelli raporlarının, artık Sağlık Bakanlığı e-Rapor ve Ulusal Engelliler Veri Bankası sistemleri üzerinden teyit edildiği belirtildi.

İstanbulkart sahiplerine ait bilgilerin bu sistem üzerinden sorgulanacağı ve sorgulama neticesinde rapor tarihi ile rapor geçerlilik süresi baz alınarak, İstanbulkart'ların ücretsiz olarak kullanılabileceği geçerlilik süresinin belirleneceği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçerli engelli raporu olduğu teyit edilen engellilere, kısa mesajla ücretsiz İstanbulkart kullanımına dair bilgi verilecek. Gelen kısa mesaj sonrasında İstanbulkart'ların herhangi bir biletmatike dokundurularak vizeleme işleminin tamamlanması gerekiyor.