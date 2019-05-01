Engelli ve yaşlıların el emekleri dünyaya açılacak

EMRAH GÖKMEN - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle engelli ve yaşlıların yaptıkları ürünler e-ticaretle dünyaya açılacak.

Yaşlı ve engelli vatandaşların, sosyal yaşama daha çok adapte olabilmesi için kurulan atölyelerde, evlerinde yaptıkları el işi, resim, çini gibi ürünler, "ePttAVM" alışveriş sitesi üzerinden satışa sunulacak.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son 16 yılda engelli ve yaşlılara yönelik ciddi hizmetler verildiğini söyledi.

Engellilerin doğumlarından üniversite yaşamlarının sonuna kadar eğitim hayatlarında birçok yenilik yaptıklarını belirten Koç, okula devam edemeyecek kadar durumu ağır vatandaşların eğitiminin ise evlerinde sürdüğünü ifade etti.

Koç, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın düzenlendiğini ve bireylerin eğitim durumuna göre kurumlara yerleştirildiğini aktararak, "Bu, çok önemli. Engelli kardeşimiz okuyor hukukçu, hakim çıkıyor. Mühendis oluyor, farklı branşlardaki engellilerimizin kendi eğitimlerine göre işe yerleşmesi süreçlerini yapıyoruz. Engelli kardeşlerimizin kamuda kamu personeli içerisinde yüzde 4 oranıyla işe yerleştirilmesi kotasını uygulayarak engellilerin kamu istihdamını sağlıyoruz. Son 15 yıl içerisinde 60 bine yakın engelliyi işe yerleştirmiş durumdayız." dedi.