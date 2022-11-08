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Engelli vergi indirimi sorgulama, hesaplama ve başvuru işlemleri nasıl yapılır? Engelli vergi indirimi maaşa ne kadar yansır, vergi indirimi nasıl alınır?

08.11.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’den engelli olarak çalışan bireylerin yaşamlarını kolay hâle getirebilmek için yapılmış bazı pozitif ayrımlar bulunmaktadır. Bunlardan birisi ise engelli vergi indirimi olarak bilinmektedir. Vergi indirimi ile birlikte engelli vatandaşların çalışma koşullarının hafifletilmesiyle birlikte, maaş iyileştirmesi yapılarak daha rahat etmeleri amaçlanmıştır. Engelli vergi indirimi maaşa ne kadar yansır, vergi indirimi nasıl alınır?

Engelli vergi indirimi sorgulama, hesaplama ve başvuru işlemleri nasıl yapılır? Engelli vergi indirimi maaşa ne kadar yansır, vergi indirimi nasıl alınır?

Ülkemizde binlerce engelli olarak çalışan vatandaşımız bulunmaktadır. Yaşamlarını daha kolay bir hâle getirebilmek için her yıl düzenlenen yasal mevzuatlar ile iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu iyileştirmelerden bir tanesi ise engelli vergi indirimidir. Asgari ücret üzerinde yapılan yeni düzenleme ile damga ve gelir vergisinden muaf tutulmuştur. Bu sebepten dolayı asgari ücret ile çalışan engelli bireylerin ücretlerinde artık gelir vergisi olmamasından dolayı herhangi bir engelli vergi indirimi uygulanmaz.

Engelli vergi indirimi hesaplama nasıl yapılır?

Engelli olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş üzerinden engelli vergi indirimi olarak gelir vergisi indirimi yapılmaktadır. Gelir vergisi kanununda geçen 31. maddeye istinaden %40 ve üzeri engel oranına sahip vatandaşların engel oranlarına göre indirim uygulanmaktadır. Alınan indirim maaşlarına ilave ödeme olarak yansımaktadır. Engelli vergi indirimi yani gelir vergisi indiriminden yararlanabilmeleri için asgari ücretten fazla maaşsa sahip olmalarının yanı sıra en az %40 engel oranına sahip olmaları gerekmektedir. Engelli vergi indirimi hesaplaması yaparken kişinin engel oranı oldukça önemlidir. Engel oranları şu şekildedir:

    1. Derece %80 ve üzeri orana sahip olanlar
    1. Derece %60 ile %79 arasında bir orana sahip olanlar
    1. Derece ise %40 ile %59 arasında bir orana sahip olanlar diye üç kategoriye ayrılmıştır.

Örneğin 8.000 TL maaş alan ve 3. Derece engel oranına sahip birisi için engelli vergi indirimi hesaplama işlemi şu şekildedir:

  • SGK işçi payı: %14 = 8.000 x %14 = 1.120
  • İşsizlik Sigortası İşçi Payı: %1 = 8.000 x %1 = 80
  • Gelir Vergisi Matrahı: 8.000 – 1.120 – 80 = 6.800 – 500 (3.derece engelli indirimi) = 6.300 TL

Verilen örnekte çalışanın gelir vergisi, engelli vergi indirimi sayesinde 8.000 TL yerine 6.800 TL olarak hesaplanacaktır.

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Geriye dönük engelli vergi indirimi hesaplama nasıl yapılır?

Engelli vergi indiriminden yararlanmak isteyen ancak işe giriş tarihlerinde başvuru yapmamış çalışanlar dava yolu ile geriye dönük 5 yıllık haklarını arayabilirler. Başvuru yapmak isteyen kişiler Defterdarlık Gelir Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü ya da Mal Müdürlüklerine giderek dilekçe verdikleri takdirde yasal süreci başlatmış olurlar.

Engelli vergi indirimi maaşa ne kadar yansır?

Yapılan düzenlemeler sonucunda engelli vergi indirimi almak isteyen vatandaşların ne kadarlık maaş iyileştirmesi alacakları konusu oldukça merak edilmiştir. Kişinin engel oranına göre değişiklik gösteren ücret faydası şu şekildedir:

    1. Derece engel oranına sahip çalışanlar için 300 TL
    1. Derece engel oranına sahip çalışanlar için 175,50 TL
    1. Derece engel oranına sahip çalışanlar için 75 TL olarak belirlenmiştir.

Engelli vergi indirimi nasıl alınır?

Engelli vergi indiriminden yararlanmak isteyen çalışanların bazı belgeleri toplayıp ilgili yere başvuru yapmaları gerekmektedir. Engelli vergi indirimi başvurusu yapabilmek için bazı belgelerin toplanması gerekir. Engelli vergi indirimi başvuru evrakları:

  • Çalıştığı yerden çalıştığına dair iş vereni tarafından imzalanıp kaşelenmiş belge alınmalıdır.
  • İşe yeni başlayan çalışanlar için Sigorta Giriş Belgesi, bir süredir çalışma hayatına devam edenler için son aya ait Sigorta Bildirgesi (Hizmet Dökümü) alınmalıdır.
  • Sağlık Kurulu raporunun hastane veya noter tarafından "aslıdır, aslı gibidir" olarak onaylanmış belge alınmalıdır.

Engelli vergi indirimi başvuru evrakları bu şekildedir. Belirtilen belgeleri toplayan bireyler bulundukları bölgedeki Vergi Dairesi Başkanlığına giderek bir dilekçe ile başvuruda bulunabilirler. Başvuru yapıldıktan sonra engelli vergi indirimi sonuçları e-Devlet üzerinden takip edilebilir.


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