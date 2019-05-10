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Engelli yamaç paraşütçüsü tekerlekli sandalyesiyle uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatile gelen Kolombiyalı engelli yamaç paraşütü pilotu, tekerlekli sandalyesiyle atlayış gerçekleştirdi - Engelli pilot Daniel Velasco: - "Uçuşlarımı tekerlekli sandalyemle gerçekleştiriyorum. Burası çok güzel bir yer. Burada kendimi büyük bir ailenin içinde gibi hissediyorum”

Kolombiya'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen engelli yamaç paraşütü pilotu, tekerlekli sandalyesiyle uçtu.

Daniel Velasco (37), yamaç paraşütüyle uçmak için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 700 metrelik pistine çıktı. Yamaç paraşütü için özel hazırlattığı tekerlekli sandalyesiyle pistten kalkış yapan Velasco, uçuşun ardından başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

Velasco'nun uçuşu çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Velasco, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçmaya 1999’da başladığını, 2011'de yamaç paraşütüyle düşme sonucu tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamaya başladığını söyledi.

Kazanının ardından bir süre tedavi gördüğünü ve yamaç paraşütüne de ara verdiğini anlatan Velasco, "Üç yıl önce tekrar uçmaya başladım. Uçuşlarımı tekerlekli sandalyemle gerçekleştiriyorum. Burası çok güzel bir yer. Burada kendimi büyük bir ailenin içinde gibi hissediyorum. Herkes bana yardımcı oluyor. Çok mutluyum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Babadağ engelli pilot Fethiye Muğla yamaç paraşütü

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