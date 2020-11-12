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Engelli yaşlı kadın itip yere düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 18:00 | Son Güncelleme

Antalya’da engelli yaşlı kadın, bir işyeri çalışanı olduğu iddia edilen başka bir kadın tarafından itilerek yere düşürüldü.

Antalya’da engelli yaşlı kadın, bir işyeri çalışanı olduğu iddia edilen başka bir kadın tarafından itilerek yere düşürüldü. Bir anda yere yığılan kadın uzun süre kalkamazken, o anlar işyeri kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 9 Kasım Pazartesi günü Fener Mahallesi’nde meydana geldi. Bir gözü görmediği öğrenilen yaşlı kadın alışveriş için bir dükkana girdi. Burada çalışan kadınla bilinmeyen bir nedenle tartıştığı iddia edilen yaşlı daha sonra dükkandan ayrıldı. Yaşlı kadının arkasından çıkan ve işyeri çalışanı olduğu iddia edilen başka bir kadın, yaşlı kadını iterek yere düşürüp olay yerinden ayrıldı. Yaşlı kadının yardımına çevredekiler koştu.
Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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