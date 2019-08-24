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Engelli yavru kedilerle otobüs şoförlüğü yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 13:17 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüste şoförlük yapan Filiz Karatepe (48), engelli ve yavru olduğu için evde bırakamadığı 2 kediyi her gün yanında taşıyor.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüste şoförlük yapan Filiz Karatepe (48), engelli ve yavru olduğu için evde bırakamadığı 2 kediyi her gün yanında taşıyor. Yolcular, Karatepe'yi takdir edip, kedilere ise ilgi gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak otobüs şoförlüğü yapan Filiz Karatepe, kentte hayvanseverliğiyle tanınıyor. Evinde, çoğu sokakta yaralı bulduğu 15 kedi ile 5 köpeği besleyen Karatepe, yaralı hayvanları bulanların genellikle ilk aradığı kişi oluyor. Gözleri görmeyen yavru kedi ve bacağı felçli kediyi çevresindekilerin kendisine teslim ettiğini belirten Karatepe, hayvanları veterinerde tedavi ettirdikten sonra evine getirdi. Evde bakacak kimsesi olmadığı için kedileri yanında taşıyan Karatepe, otobüste şoförlük yaptığı sırada da yanında tutuyor. Sepete koyduğu kedileri, şoför koltuğunun yanındaki boşlukta tutan Karatepe, yolcuların ilgisiyle karşılaştığını söyledi. Bakıma ihtiyaçları olduğu için kedileri yanından ayırmadığını dile getiren Filiz Karatepe, "Yolcular çok mutlu oluyor. Kedilerle ilgili anılarını anlatıyorlar. Kedileri, kendilerini koruyabilecekleri duruma gelene kadar bu şekilde taşımak zorundayım" diye konuştu. Hayvanlarla toplu ulaşım aracına binmenin yasak olduğuna da değinen Karatepe, "Sahiplerinin hayvanlarıyla binebilecekleri bir otobüsünün olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir ihtiyaç. Eğer herkes duyarlı olsaydı biz de bu hayvanları evde beslemek zorunda kalmazdık. Çoğu insan bizim yaptığımızı istifçilik olarak düşünüyor ama sokakların güvenli olduğunu düşünmüyorum" dedi.

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