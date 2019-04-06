Engelli yazar, 17 kitabıyla fuarda

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de düzenlenen 24'üncü Kitap Fuarı'na katılan yüzde 98 engelli Erdal Yalçın (44), tek parmağıyla yazdığı 17 kitabı okuyucularla buluşturdu. Beyin felci geçirdiği için zaman zaman konuşmakta zorlandığını anlatan Yalçın, duygularını yazarak ifade ettiğini söyledi.

Kültürpark'ta bugün ziyarete açılan ve 14 Nisan'a kadar sürecek İzmir Kitap Fuarı'nda kitaplarını satan Erdal Yalçın ilgiden memnun olduğunu dile getirdi. Küçüklüğünden beri yazmaya hevesi olduğunu, kısa hikaye ve makaleler yazmaya başladığını anlatan Yalçın, ilk kitabını 2004 yılında çıkardığını söyledi. Hiç okula gitmediğini ve özel eğitim aldığını belirten Erdal Yalçın, "İlk kitabımı 2004 yılında yazdım. Ondan 10 sene öncesi de var. 17 kitabım oldu. Fuarda beklediğimden daha fazla ilgi gördüm. 3 yıldır bu fuara katılıyorum. İzmirlileri çok seviyorum. Bazen konuşamıyorum. Beyin felci geçirdim. Bazen susup kalıyorum. Konuşmakta güçlük çekince kendimi yazarak ifade ediyorum" diye konuştu.

RESİM DE YAPIYOR

Öykü, şiir ve roman türlerinde kitapları olduğunu anlatan Yalçın, "Yaşamdan hiç kopmadım. İnsanları ve tüm yaratılan canları çok seviyorum, ömrüm oldukça da seveceğim. 80'li yıllarda resim yapıyordum, birçok karma resim sergisine katıldım. Daha sonra resim çalışmalarıma son noktayı koydum. 1990 yılında başrollerini duayen oyuncular Fatma Girik ve Halil Ergün'ün paylaştığı 'Gün Ortasında Karanlık' adlı sinema filminde oynadım" dedi.

Diyarbakır'da 1995'te kentin engellilerle ilgili ikinci derneğini kurduğunu ve bir süre başkanlığını yaptığını ifade eden Erdal Yalçın, şunları anlattı:

"İçimde hep bir kitap çıkartma arzusu vardı. 10 yıl uğraştıktan sonra 2004 senesinde bir sponsor buldum ve ilk kitabımı çıkardım. İlk iki kitabımı sponsor aracılığı ile çıkardım. Üçüncü kitaptan itibaren kendi kitaplarımı satarak kitaplarımı kendim çıkarıyorum. Bana kitaplarımı alarak ve okuyarak destek olan herkese teşekkür ediyorum. Elimle günde bir sayfa yazıyorum, karınca gibi. Bir kitabı 1-1,5 yılda bitiriyorum. Kitap yazmak benim için bir aşk, bir tutku. Yazmasam ölürüm."

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