Engelli yüzücü azmiyle örnek oluyor

Yozgat’ta 2004 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu kaybeden 28 yaşındaki Rahmi Ersoy, 3 yıl önce tanıştığı yüzme sporunda sarf ettiği azim ve elde ettiği başarılarla engelli bireylere örnek olmak istiyor.

Tek kolu olmadığı için hayata küsmeyen engelli yüzücü Rahmi Ersoy, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait yarı olimpik yüzme havuzunda antrenörleri eşliğinde haftanın 4 günü antrenman yapıyor. 3 hafta önce Aksaray’da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’nda 7 stilde yüzen ve 100 metre kelebek stilde Türkiye 3.lüğünü elde eden engelli yüzücü hem azmiyle örnek olmak istiyor hem de milli takımlara seçilerek uluslararası şampiyonada Türk Bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Aksaray’da elde ettiği Türkiye 3.’lüğü ile hiçbir engelin başarıya engel olamayacağının gösteren Ersoy, “2004 yılında geçirdiğim trafik kazasında gezi otobüsü kaza yaptı. O kazada kolumu kaybettim, 14 yıl oluyor. Yaklaşık 3 yıldır yüzme sporuna yöneldim. Hayata hiç küsmedim. Geçen sene Aksaray’da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’na katıldım. İlk katıldığımda tecrübe elde ettik, derece olmadı ama bu sene de yine yarışlara gittim. Orada 100 metre kelebek stilinde Türkiye 3.’sü oldum. Şimdi de gelir gelmez antrenmanlara başladım” dedi.

Engelinin bir şeyleri başarmasına engel olmadığının da altını çizen Ersoy, “Bizim için en iyi spor, yüzme sporu. Sağ olsun buna destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki arkadaşlarımız, hocalarımız ellerinden geldiği kadar bizle ilgileniyorlar. Tabi ki eksikliklerimiz var, ama onları da zamanla biz aşacağımıza inanıyoruz. Bu işe gönül vermek isteyen engelli arkadaşları yüzmeye bekliyoruz. Gelsinler birlikte yarışlara gidelim, Türkiye’ye kendimizi gösterelim. Daha sonra Yozgat’tan da bir Avrupa, Dünya şampiyonu çıkaralım” şeklinde konuştu.

Hedefinde milli takım forması giymek olduğunu da belirten Ersoy, “Aksaray’da düzenlenen şampiyonada 7 stilde yarışa girdim. Yüz metre kelebek stilinde derece yaptım. Diğerlerinde de ilk onun içindeydim. Daha çok çalışarak daha üst sıralarda yer almak istiyorum. Daha iyi derecelerle daha iyi yerlere gelmek istiyorum. Bu işi bırakmayacağım. Antrenörlük şu aşamada hayalimde yok ama milli takım kamplarına çağırırlarsa çok sevinirim. Daha çok azimli daha çok savaşırım. Yozgatlı engelli bireyler olarak o kulvarlarda da kendimizi göstermek istiyoruz. Yozgat’ta da bizim gibi sporcuların yetiştiği bilinsin” ifadelerini kullandı.