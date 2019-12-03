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Engelli Zehra 10 yıldır esnaflık yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 12:55 | Son Güncelleme

Çocukken geçirdiği hastalık sonrası engelli olarak yaşamına devam eden Zehra Aşık, 10 yıldır işlettiği bakkal ile mahallelinin ihtiyaçlarını karşılıyor.Develi’nin Sindelhöyük Mahallesinde çocukken geçirdiği hastalık sonrası hayatına engelli olarak devam eden 44 yaşındaki Zehra Aşık, işlettiği bakkal dükkanı ile hem hayata tutunuyor hem de mahallelinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çocukken geçirdiği hastalık sonrası engelli olarak yaşamına devam eden Zehra Aşık, 10 yıldır işlettiği bakkal ile mahallelinin ihtiyaçlarını karşılıyor.
Develi’nin Sindelhöyük Mahallesinde çocukken geçirdiği hastalık sonrası hayatına engelli olarak devam eden 44 yaşındaki Zehra Aşık, işlettiği bakkal dükkanı ile hem hayata tutunuyor hem de mahallelinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Vatandaşın kendisine gösterdiği yakın ilgiden dolayı çok memnun olduğunu ifade eden Zehra Aşık, "44 yaşındayım, 10 yıldır esnaflık yapıyorum. Küçükken geçirdiğim bir ateşli hastalık neticesinde engelli oldum sonrasında hayat böyle devam ediyor. Burada samimi bir ortam var, kendi memleketim olduğu için daha rahatım daha özgür hareket edebiliyorum, yabancı bir yerde olsam böyle rahat hareket edebilir miydim bilmiyorum. Bu anlamda köyüm ve köylüm bana destek oluyor ondan dolayı da çok hoşnutum, müşterilerim hiçbir zaman beni olumsuz bir gözle ya da bakış açısıyla değerlendirmediler buda bana öz güven veriyor" dedi.
Mahalleliler de engellilere ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştıklarını belirtti. Abidin Aşık, "Öncelikle bütün engelli kardeşlerimizin engelliler gününü kutlarım, gerçekten biz onları engelli olarak görmüyoruz ağabeyimiz, kardeşimiz olarak görüyoruz canı gönülden elimizden geldiğince onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Zehra abla benim çok değerli bir ablam, elinden geldiğince insanlara vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyor, kendi engelini bırakıyor başka engelli arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyor. Gerçekten saygı değer bir ablamız, biz de elimizden geldiğince ona yardım etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Bir diğer mahalleli Emin Cingöz ise, "Zehra ablamızın değeri çok bizim için, esnaf değerli olsun müşteri değerleri olsun hele birde engelli olduğun Sindelhöyükümüzün bir tane Zehra ablası var. Ayrıca Bütün engelli kardeşlerimizin ağabeylerimizin, ablalarımızın engelliler gününü kutluyorum. Daha iyi yerlere gelmelerini canı gönülden istiyorum, değer verilmesini istiyoruz bütün halk olarak. Zehra ablamızın gayreti çok harika, çok çalışkan, çok çaba sarf eden sabırlı bir Zehra ablamız" ifadelerini kullandı.

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