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Engelliler 6 ayda 2 bin oyuncak tren yapıp sattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 10:45 | Son Güncelleme

BAĞCILAR Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Ahşap Oyuncak atölyesi kursiyerleri 6 ay gibi kısa bir sürede yaptıkları oyuncak trenlerden 2 bin adet sattı.

Engelliler 6 ayda 2 bin oyuncak tren yapıp sattı

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Ahşap Oyuncak atölyesi kursiyerleri 6 ay gibi kısa bir sürede yaptıkları oyuncak trenlerden 2 bin adet sattı. Elde edilen gelir engelli kursiyerler arasında paylaşılıyor. Ürünlerinin beğenilmesiyle moral bulan engelliler, bir yıl içinde 100 bini aşmayı hedefliyor.

Evinden çıkamayan engellilerin hayata aktif katılımını sağlamak ve sosyalleşmesi amacıyla hizmet sunan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı yaz mevsiminde de ara vermeden eğitim vermeye devam ediyor. Engelliler Sarayı’nın en aktif sınıflarından biri de bedensel ve zihinsel engel grupların kurs aldığı Ahşap Oyuncak Atölyesi. 35 kişiden oluşan sınıfta kursiyerler ahşap oyuncak yaparak psikolojik tedavi görüyor, öz güven gelişimini sağlıyor hem de meslek sahibi olup para kazanıyor.

ENGELLİLERDEN BAZILARI VAGONLARI BAZILARI TEKERLERİNİ ÜRETİYOR

Her sabah önlüklerini giyen kursiyerler, hocalarının kendilerine öğrettiği bilgilerle ve kendilerindeki yetenekle ahşapları oyuncağa dönüştürüyor. El ve göz koordinasyonunu sağlayan engelliler, kılıçtan kedi evine bastondan biblolara kadar her türlü oyuncağı rahatlıkla yapabiliyor. Yapımı tamamlanan ürünler ise festivallerde kurulan stantlarda ve Engelliler Sarayı’ndaki halka açık mağazada satışa sunuluyor. Bugüne kadar en çok satan ürünlerin başında ise minik tren geliyor. 6 ay önce yapımına başlanan trenden bugüne kadar 2 bin adet satılması da bu başarıyı gözler önüne seriyor.

Trenin çok satmasıyla büyük moral toplayan engelliler, satışı daha çok artırmak için tren üretimine yöneldi. Öğrencilerden kimi vagonları kimi tekerlerini yapıyor. Azimli oldukları görülen kursiyerlerin hedefi 100 bini aşmak.

(FOTOĞRAFLI)

Engelliler 6 ayda 2 bin oyuncak tren yapıp sattıEngelliler 6 ayda 2 bin oyuncak tren yapıp sattıEngelliler 6 ayda 2 bin oyuncak tren yapıp sattıEngelliler 6 ayda 2 bin oyuncak tren yapıp sattı

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