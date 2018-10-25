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Engelliler ahşaba şekil veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 14:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince açılan ahşap oymacılık kursuna katılan engelli kursiyerler, zamanlarını değerlendirmenin yanında aile bütçelerine katkıda bulunmanın sevincini yaşıyor - Kurs öğreticisi Burçin Mesçioğlu: "Kursiyerlerimiz hem meslek öğreniyorlar hem emeklerinin karşılığı olarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince açılan ahşap oymacılık kursuna katılan engelli kursiyerler, hem zamanlarını değerlendiriyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde açılan farklı kurslara katılan yaşlı ve engelliler, boş vakitlerini değerlendirip hayata tutunmaya çalışıyor. Yaklaşık 20 gün önce açılan ahşap oymacılık kursu sayesinde meslek edinen ve sosyalleşme fırsatı bulan engelliler, ürettikleri ürünlerin satışından gelir de elde ediyor.

Kurs öğreticisi Burçin Mesçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa şimdilik 10 öğrencinin katıldığını belirterek, becerilerine göre ahşap süs eşyaları yapmaya başladıklarını söyledi.

Öğrencilerin, kursa katılımlarının çok iyi olduğunu ve severek yaptıklarını anlatan Mesçioğlu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz kısa sürede işi öğrenmeye başladı. Bu süreçte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için 150 küçük hediyelik tepsi yapmaya başladık. İnşallah önümüzdeki günlerde tamamlayarak teslim edeceğiz. Bu ürünlerin satışından elde edilen kazancı kursiyerlerimize veriyoruz. Kursiyerlerimiz hem meslek öğreniyorlar hem emeklerinin karşılığı olarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Ürünlerin ortaya çıkmaya başlamasıyla kursiyerlerimiz mutlu oluyor. Bundan sonra yeni katılacak arkadaşlarımızın da desteğiyle tepsi, ahşap oyuncaklar, kalemlik ve resim çerçevesi gibi çeşitli hediyelik ahşap ürünler yapmayı düşünüyoruz."

Kursiyerlerden Eyme Kaya ise kurs sayesinde güzel zaman geçirerek meslek öğrenmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Üretmenin kendisini ve diğer engelli arkadaşlarını mutlu ettiğini ifade eden Kaya, "Boş oturmak yerine böyle kurslara katılmak lazım. Daha önceleri evde boş otururken şimdi bir işe yaradığımı görmek, insanlara faydalı olduğumu görmek beni çok heyecanlandırıyor. İşimizi çok seviyorum zaten sevmeden başarı da gelmez." diye konuştu.

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