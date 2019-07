Engelliler ata binerek stres attı

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, Atatürk Kent Ormanı’nda at binerek farklı bir tecrübe yaşadı. Heyecan ve mutluluğu bir arada yaşayan engelliler gününün keyfini çıkardı.

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, eğitici ve öğretici atölyelerin yanı sıra, düzenlediği etkinliklerle de katılımcılarının farklı deneyimler kazanmasına imkân sağlıyor. Bizim Ev katılımcıları güne, Atatürk Kent Ormanı’nda kahvaltı yaparak başladı. Doğanın keyfini çıkaran engelliler, at binerek de heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de faaliyete katılarak, engellilerin heyecanına ortak oldu. Zihinsel ve Ruhsal Engelliler Derneği (ZEDEM) iş birliğiyle gerçekleştirilen programda Bizim Ev katılımcıları, belirlenen parkurda ZEDEM gönüllüleri eşliğinde at binerek hoşça vakit geçirdi.