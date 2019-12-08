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Engelliler atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle defile sundu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.12.2019 02:21 | Son Güncelleme

Modacı Hakan Akkaya'nın katkılarıyla hazırlanan dantel ve oyalardan gelinlik, gazete, yumurta kolileri ve çuvallardan elbise, naylonlardan şapka ve çantanın yer aldığı defilede podyuma çıkan engelliler, katılımcılardan ilgi gördü

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesindeki engelliler ve aileleri, kaymakamlık ile Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen organizasyonda, atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle "çevre için engelsiz adımlar" isimli defilede yer aldı.

Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, modacı Hakan Akkaya'nın katkılarıyla hazırlanan dantel ve oyalardan gelinlik, gazete, yumurta kolileri ve çuvallardan elbise, naylonlardan şapka ve çantanın yer aldığı defilede podyuma çıkan engelliler, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Urla Kaymakamı Önder Can, burada yaptığı konuşmada, ilçenin gönüllü hareketleriyle daha da yaşanır bir yer haline geldiğini belirterek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Kızılay Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık ise yaşama sevinciyle hayata tutunan bütün engellilerin sadece bir gün değil her gün yanlarında olunması gerektiğini ifade etti.

Kendilerine destek veren modacı Hakan Akkaya ve konuklara teşekkür eden Saltık, şunları kaydetti:

"Sevgi, saygı, umut, azim ve empati ile tüm engelleri aşabiliriz. Gerçek engelli, bu değerleri kaybedendir. Engelsiz yüreklerimizin ve annelerinin sosyal hayatta aktif biçimde yer almaları, kendilerine, ailelerine ve topluma yararlı birey haline gelebilmeleri için birlikte çalışıyoruz ve 2015 yılından bu yana 'hayata bağlan' diyoruz. Biz engelsiz yüreklerle beraber, engelsiz ve atıksız bir dünya için el ele verdik ve izlediğiniz güzellikleri oluşturduk. Tamamen atık malzemelerden oluşan bu kıyafetleri hazırlarken çocuklarımız ve anneleri çok çaba sarf etti."

Etkinlikte daha sonra müzik öğretmeni Sevil Şimşek'in şefliğinde yaklaşık 8 aydır çalışan zihinsel engelli ve otizmli gençler, çeşitli şarkıları seslendirdi.

Programa, Urla Belediye Başkan Yardımcısı Emine Sağlam Baş, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız, AK Parti Urla İlçe Başkanı Murat Nart, CHP İlçe Başkanı Hakan Özbadur ve İYİ Parti İlçe Başkanı Yüksel Bıyık ile vatandaşlar katıldı.

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"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri Atık malzemelerden defile İzmir

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