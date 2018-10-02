Engelliler Ayvalık'ta buluştu

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Ayvalık Engelliler, Kültür, Sanat ve Spor etkinlikleri açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Görme Engelliler Federasyon Başkanı Haldun Kırkık, Spastik Engelliler Federasyon Başkanı Murat Aslanhan, İşitme Engelliler Federasyon Başkan Yardımcısı Seçil Tanrıverdi, Zihinsel Özürlüler Federasyon Başkanı Aynur Dankaz, Ortopedik Engelliler Federasyon Başkanı Cemal Merdan ile yurdun farklı noktalarından gelen 1200 engelli ve ailesi katıldı.

ŞENLİĞE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Açılış töreninde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Türkiye'nin dört bir yanından engellileri ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ayvalık esnafının ve turizmcilerin de şenlikleri dört gözle beklediklerini ifade eden Belediye Başkanı Rahmi Gençer, şenliğin önemine değindi. Şenlikleri 26 yıl önce başlatan eski belediye başkanlarına teşekkür eden Başkan Rahmi Gençer, "Tabii ki Ömer Uğur ve Hamdi Atay abimize 26 yıl önce bu şenliği başlattıkları için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Ayvalık'ta Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık yapmış, Balıkesir'de Valilik yapmış emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz Ayvalık olarak da bir şeyler öğrendik. Belediyemizin özel çocuklar eğitim evi var. 20 çocuğumuzu her sabah alıyoruz, öğretmenleri eşliğinde galoş yapıyor, harçlıklarını kazanıyorlar. Harçlıklarını koruyorlar ve paylaşıyorlar. Geçen gün bana dondurma aldılar. O mutluluklarını unutamam. Ayvalık Belediyesi'nin imkan yarattığı sahalarda 40'ın üzerinde çocuğumuza destek verip ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bütün araçlarda engelli kardeşlerimizin 24 saat ücretsiz taşınacağı söylendi. Bununla ilgili de desteklerini bekliyoruz. Yıllardır Ayvalık'a gelen bir abimiz var, diş hekimi Ertuğrul Sabah. Diş hekimi genç arkadaşlarla özel çocuklarımızın diş kontrolünü yapıyorlar. Kendisine çok teşekkür ediyorum. 4,5 yıllık Belediye Başkanlığım döneminde en mutlu olduğum anlar özel çocuklarımızla birlikte olduğum anlar oluyor. Bir de bir korkumuz vardı son 3-4 gündür. Tsunami gelecek, facia gelecek. Bu kardeşlerimiz geldi, tsunami fırtına teğet geçti. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz" dedi.

Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan da şenliği düzenleyenlere teşekkür etti. Vali Yazıcı, devletin tüm olanaklarının engellilerin hizmetinde olduğunu belirtti.

'SADAKA KÜLTÜRÜ DEĞİL, HAK EKSENİNDE TALEPLERİMİZ VAR'

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, engellilerin tek farkının bir organlarının işlememesi olduğunu söyledi. Engellilerin diğer insanlardan farkı olmadığını ifade eden Çelebi, "Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi engellilerimiz sadaka kültürü değil, hak ekseninde taleplerimiz var. 2005 yıllarında engellilerle ilgili kanunla ilgili erişilebilirliğin bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Kanun var, yönetmelikler var. Yetkililere sesleniyoruz, 'Engellilerin önündeki engelleri kaldırınız' diyoruz. Dört duvar arasında yaşamak istemiyoruz. İstihdamlar gerçekleşiyor. Artık ne iş verirseniz değil eğitimimizle ilgili savcı olmak, kaymakam olmak, vali olmak, bakan olmak istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi öğrencileri, zeytin çekirdeklerinden hazırladıkları, içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi bulunan çerçeveyi Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'ya hediye etti. Tören, şenliğe katılan tüm dernekler, engelliler ve ailelerinin kortej geçişiyle ile sonra erdi.

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