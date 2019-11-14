HABER

Engelliler bacağını kaybeden esnaf için yardım kampanyası başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 17:11 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Derneği üyeleri, kaza sonucu bir bacağı dizden kesilmiş, diğer bacağında diz kapağı olmayan bir esnaf için bağış kampanyası başlattı.Kaza sonucu bir bacağı dizden kesilmiş, diğer bacağında diz kapağı olmayan esnaf Cevdet Demir için Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği üyeleri bir araya geldi.

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Derneği üyeleri, kaza sonucu bir bacağı dizden kesilmiş, diğer bacağında diz kapağı olmayan bir esnaf için bağış kampanyası başlattı.
Kaza sonucu bir bacağı dizden kesilmiş, diğer bacağında diz kapağı olmayan esnaf Cevdet Demir için Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği üyeleri bir araya geldi. Dernek adına bir açıklama yapan Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, vahim bir olay sonucu bir bacağını diz altından kaybeden, diğer diz kapağını da kaybeden ve zor günler geçiren Cevdet Demir için bağış kampanyasının düzenleneceğini belirtti.

“Tüm imkanlarımızla arkadaşlarımızın yanında olacağız”
Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, Tekirdağ halkının dayanışmasıyla bağış kampanyasına destek olacaklarına değinerek, “Bugün burada bizlerle birlikte olup, desteğinizi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. İlimizde uzun zaman süredir namusuyla esnaflık yapan ve yaşadığı vahim bir olay sonucu bir bacağını diz altından kaybeden diğer diz kapağını aynı zamanda kaybeden ve zor günler geçiren Cevdet Demir için 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu ve yine Tekirdağ Valiliğinin izni 06.11.2019 tarih ve 12492 sayılı ‘olur’u ile Tekirdağ ili genelinde 45 gün süre ile bağış kampanyası düzenlenecek. Tekirdağ halkı ve yöneticileri, her zaman nasıl engellilerin yanında olduysa şimdi de aynı birlik ve beraberlikle bu arkadaşımızın da yanında olacaktır. Bundan şüphem yok. Biz Engelsiz Yaşam Derneği olarak tüm imkanlarımızla arkadaşlarımızın yanında olacağız. Fakat bu zor süreç. Hiç kimse başına gelecekleri daha önceden bilemiyor. Bu nedenle de hepimizin bir nefes mesafesi kadar yakın trajedilere önlem alamıyoruz. Umarım Cevdet arkadaşımızın geçtiği bu zor günleri onun yanında olarak birlikte atlatacağız. Tekirdağ halkının büyük bir dayanışma ruhu ile bağış kampanyasına duyarsız kalmayacağına eminim. Şimdiden destek olan tüm hemşehrilerimize minnetlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Eşi de engelli
Türüdü konuşmasının devamında, “Biz bu olaya girdiğimizde protez bacak için birçok yerden teklif aldık. Birçok firmadan teklif aldık. Tek bir yerden almadık teklifimizi. Bunun 3 bin 750 lirasını SGK karşılayacaktır. Kalan 10 bin lirası içinde biz bağış kampanyası başlattık. Aynı zamanda arkadaşımızın şöyle bir sorunu var. Maalesef kaza sonucu şu an çalışamaz durumda. Ben eminim ki Tekirdağ ilimizde yardımsever iş adamlarımız onlara seslenmek istiyorum. 931 gün bir açığımız var emekli olmak için bu konuda da desteğe ihtiyacımız var. Eğer bu konuda da kendilerine destek olurlarsa çok seviniriz. Bizim bu 931 günü bir şekilde tamamlamamız gerekiyor. Çünkü kardeşimizin eşi o da maalesef bir engelli. Dolayısıyla bu emekliliğe kendilerinin çok ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor
77 ailenin ev sahibi olma sevinci - Yeniden77 ailenin ev sahibi olma sevinci - Yeniden
Polis olduğunu bilmeden ateş etmişPolis olduğunu bilmeden ateş etmiş
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası doların ilk tepkisi

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası doların ilk tepkisi

Bir aylık anne Berfu göbeğini açıp poz verdi

Bir aylık anne Berfu göbeğini açıp poz verdi

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
22. yüzyıl ne zaman? Yüzyıl nedir, hesabı nasıl yapılır?

22. yüzyıl ne zaman başlayacak?

Son dakika! İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili Bakan Kurum'dan flaş açıklama

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

Kasım ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması!

Bakan Selçuk'tan açıklama!

Son dakika... YPG-PYD'ye tıbbi yardımda bulunduğu iddia edilen firmayla ilgili flaş gelişme

YPG'ye tıbbi yardım iddiası.. Bakandan flaş açıklama

Esenyurt'ta maket ev mağdurları! 7 yıldır bekliyorlar

7 yıldır bekliyorlar! İnsanları tuzaklarına böyle çekiyorlar

Kan donduran olay! Poşet içinde boş arsaya bırakılmış bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Poşet içinde bebek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.