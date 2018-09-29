HABER

Engelliler bir günlüğüne "itfaiyeci" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 15:17 | Son Güncelleme

Engelliler bir günlüğüne "itfaiyeci" oldu

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, İtfaiye Haftası dolayısıyla engelli bireylere yönelik etkinlik düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye teşkilatının 304. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla belediyenin Engelliler Sarayı kursiyerlerinden 20 engelli, Bağcılar İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret etti.

İtfaiyecilerin özel kıyafetlerini giyerek bir günlüğüne itfaiyeci olma fırsatı bulan ve itfaiyecilerin çalışmalarını yerinde izleme fırsatı bulan engelli bireyler, İtfaiye Çavuşu Ahmet Kurbetoğlu'ndan yangın anında yapılması gerekenlere dair bilgi aldı.

Soruları da yanıtlayan Kurbetoğlu, özellikle görme engellilerin duman kokusu almaları ya da çıtırtı sesinden yangın çıktığını hissetmeleri durumunda balkona koşarak seslerini duyurmaları gerektiğini belirtti.

Kurbetoğlu, engelli bireylere, "Balkona giderken bütün kapıları kapatın hatta altına bez veya örtü atın. Böylece dumanın içeri girmesini engellersiniz. Balkonda bizi bekleyin 5 dakika sonra oradayız. Eğer yangın çıktığı sırada evin kapısına yakınsanız dışarı çıkın." uyarısında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise zorlu şartlar altında görev yapan itfaiyecilerin İtfaiye Haftası'nı kutladığını belirterek, "Kendilerine çalışmalarında kolaylıklar ve kazasız belasız günler diliyorum." şeklinde konuştu.

PARTNER Doğru bildiğimiz yanlış: Cam su şişelerindeki büyük tehlike Doğru bildiğimiz yanlış: Cam su şişelerindeki büyük tehlike
Bakan Dönmez, halasını son yolculuğuna uğurladıBakan Dönmez, halasını son yolculuğuna uğurladı
Antalya'da yağmur etkili olduAntalya'da yağmur etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediyesi engelli etkinlik İtfaiye Haftası

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

Manisa'da mahalleye uçak indi!

Manisa'da mahalleye uçak indi!

Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü

Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü

Türkiye'de Zorba alarmı

Türkiye'de Zorba alarmı

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.