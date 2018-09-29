İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, İtfaiye Haftası dolayısıyla engelli bireylere yönelik etkinlik düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye teşkilatının 304. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla belediyenin Engelliler Sarayı kursiyerlerinden 20 engelli, Bağcılar İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret etti.
İtfaiyecilerin özel kıyafetlerini giyerek bir günlüğüne itfaiyeci olma fırsatı bulan ve itfaiyecilerin çalışmalarını yerinde izleme fırsatı bulan engelli bireyler, İtfaiye Çavuşu Ahmet Kurbetoğlu'ndan yangın anında yapılması gerekenlere dair bilgi aldı.
Soruları da yanıtlayan Kurbetoğlu, özellikle görme engellilerin duman kokusu almaları ya da çıtırtı sesinden yangın çıktığını hissetmeleri durumunda balkona koşarak seslerini duyurmaları gerektiğini belirtti.
Kurbetoğlu, engelli bireylere, "Balkona giderken bütün kapıları kapatın hatta altına bez veya örtü atın. Böylece dumanın içeri girmesini engellersiniz. Balkonda bizi bekleyin 5 dakika sonra oradayız. Eğer yangın çıktığı sırada evin kapısına yakınsanız dışarı çıkın." uyarısında bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise zorlu şartlar altında görev yapan itfaiyecilerin İtfaiye Haftası'nı kutladığını belirterek, "Kendilerine çalışmalarında kolaylıklar ve kazasız belasız günler diliyorum." şeklinde konuştu.
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