Engelliler bu tesisten vazgeçemiyor

Türkiye ve Avrupa’da bir ilk olma özelliğini taşıyan 5 yıldızlı otel seviyesinde olan Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi-Kampı’nda geçen yıl bin 300 engelli ve refakatçi konakladı.

2011 Aralık ayı içerisinde Bandırma Plajı’nın içinde yapımına başlanan ve Türkiye’de sadece engellilere özel tek plaj olma özelliğini taşıyan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi 2013 yılından itibaren hizmete açıldı. Türkiye ve Avrupa’da bir ilk olma özelliğini taşıyan merkez, tüm engel grupları düşünülerek özel olarak tasarlandı.

Bin 300 engelli burayı tercih etti

2018 yılı içerisinden yurt içi ve yurt dışından yüzlerce ziyaretçi tesisi incelemek üzere Mavi Işıklar Kampı’na geldi. Yine tesiste konaklama ünitelerinde bireysel ve gruplar halinde bin 300 engelli/refakatçi şehir içi ve şehir dışından gelerek konaklama yaptı. Aynı zamanda çok sayıda vatandaş günlük kullanım ile havuz, restoran ve rehabilitasyon merkezinden faydalandı.

Havuza özel asansörlerle giriyorlar

Tesis kullanım alanı olarak 10 bin m2 alan ayarlandı. 17 odası bulunan kamp, konaklama olarak 34 yatak kapasiteli. Rehabilitasyon merkezi, kafeterya ve restoranı, yüzme havuzu, otoparkı, duş alanları, soyunma ve dinlenme kabinleri, spor ve rekreasyon alanları ile engelli vatandaşlar için her şey düşünülmeye çalışılmış. Havuz içerisinde bulunan 3 özel asansör ile vatandaşlar engel durumuna göre sportif uzmanlar eşliğinde havuza girebiliyor.