Engelliler engellere kulaç attı

İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE Belediyesi Şile Sosyal Dinlenme Tesisleri Plajı’nda düzenlenen yaz kampında, engelliler denizin keyfini doyasıya çıkardı.

Kağıthane Belediyesi, Şile'deki Sosyal tesislerinde engelli ve ailelerini ağırladı. Kâğıthane Belediyesi ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi iş birliği ile düzenlenen turlar sayesinde 30 engelli ve aileleri denizin keyfini çıkardı. Engelli çocuklar özel aktivitelerle yüzerek eğlenirken, aileler de çocuklarının mutluluğuyla moral buldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katılarak, misafirleri ziyaret etti. Engelli ve aileleri ile yakından ilgilenen Öztekin, çocuklara oyuncak hediye etti.

“ENGELLİ KARDEŞLERİMİZE TATİL FIRSATI SUNUYORUZ”

Kağıthanelilerin mutluğuna ortak olan Başkan Mevlüt Öztekin, “Engelli kardeşlerimizi aileleriyle birlikte Şile’de ağırlıyoruz. Sabahın erken saatinde onları evinden alıp, belediyemizin sosyal tesislerine getiriyoruz. Buraya ilk geldiklerinde kahvaltıyla karşılanıyorlar. Sonrasında gün içerisinde denizden ve buradaki aktivitelerden yararlanıyorlar. Akşamüzeri de çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Tekrar evlerine gönderiyoruz. Böylece yaz tatili boyunca memleketlerine gitmekte sıkıntı çeken ve sıcaklardan bunalan engelli kardeşlerimize bir nebze olsun ufak bir tatil fırsatı vermiş oluyoruz. Bizler mutluyuz ve onları da mutlu gördükçe çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.