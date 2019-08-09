HABER

Engelliler engellere kulaç attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 10:37 | Son Güncelleme

 KAĞITHANE Belediyesi Şile Sosyal Dinlenme Tesisleri Plajı’nda düzenlenen yaz kampında, engelliler denizin keyfini doyasıya çıkardı.

Engelliler engellere kulaç attı

İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE Belediyesi Şile Sosyal Dinlenme Tesisleri Plajı’nda düzenlenen yaz kampında, engelliler denizin keyfini doyasıya çıkardı.

Kağıthane Belediyesi, Şile'deki Sosyal tesislerinde engelli ve ailelerini ağırladı. Kâğıthane Belediyesi ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi iş birliği ile düzenlenen turlar sayesinde 30 engelli ve aileleri denizin keyfini çıkardı. Engelli çocuklar özel aktivitelerle yüzerek eğlenirken, aileler de çocuklarının mutluluğuyla moral buldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katılarak, misafirleri ziyaret etti. Engelli ve aileleri ile yakından ilgilenen Öztekin, çocuklara oyuncak hediye etti.

“ENGELLİ KARDEŞLERİMİZE TATİL FIRSATI SUNUYORUZ”

Kağıthanelilerin mutluğuna ortak olan Başkan Mevlüt Öztekin, “Engelli kardeşlerimizi aileleriyle birlikte Şile’de ağırlıyoruz. Sabahın erken saatinde onları evinden alıp, belediyemizin sosyal tesislerine getiriyoruz. Buraya ilk geldiklerinde kahvaltıyla karşılanıyorlar. Sonrasında gün içerisinde denizden ve buradaki aktivitelerden yararlanıyorlar. Akşamüzeri de çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Tekrar evlerine gönderiyoruz. Böylece yaz tatili boyunca memleketlerine gitmekte sıkıntı çeken ve sıcaklardan bunalan engelli kardeşlerimize bir nebze olsun ufak bir tatil fırsatı vermiş oluyoruz. Bizler mutluyuz ve onları da mutlu gördükçe çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“İYİ Kİ GELMİŞİZ, ÇOK MUTLUYUZ”

Sosyal tesislere engelli çocuklarıyla gelen Hasret Dönmez, “İlk defa geliyoruz. Tereddütlüydüm ama iyi ki gelmişiz. Çocuklarım çok güzel zaman geçiriyor. Çok mutluyuz” sözlerini kullanırken denizde arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen Sercan Şevli de, “Kağıthane Belediyesi bizi tatil için buraya getirdi. Ailemle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra denize girdik. Çok eğlenceli zamanlar geçirdik. İyi ki buradayız” şeklinde konuştu.

“OĞLUM, DENİZE GELDİĞİMİZ İÇİN ÇOK SEVİNDİ”

Elvira Smailoba, “Çocuğum otizmli olduğu için çok hiperaktif. Evde sürekli herşeyi kırıp döküyor. Ama şu an denize geldiğimiz için çok sevindi. Deniz ona çok iyi geldi. Başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

ENGELLİLERE ÖZEL YAZ KAMPI

Özel eğitmenlerin de engellilere eşlik ettiği yaz kampında çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı bulabiliyor. Yaz tatili boyunca haftanın 3 günü gerçekleşen turlarda kahvaltı, öğle ve akşam yemeği veriliyor. Misafirler kendilerine özel tahsis edilmiş otobüslerle etkinliğe gelebiliyor. Gün sonunda ise, tekrar aynı otobüslerle evlerine bırakılıyor.

Kağıthane Belediyesi’nin engellilere özel düzenlediği yaz kampı Ekim ayına kadar devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

Engelliler engellere kulaç attıEngelliler engellere kulaç attıEngelliler engellere kulaç attıEngelliler engellere kulaç attı

PARTNER 'Yeni bir jön geliyor' 'Yeni bir jön geliyor'
ASKİ’den kurban atıkları için uyarı:ASKİ’den kurban atıkları için uyarı:
Teknosa’dan bayrama özel kampanyalarTeknosa’dan bayrama özel kampanyalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

Denizli'de film gibi olay! Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Trafikte son durum! Kurban Bayramı tatili için bugün yola çıkacaklar dikkat

Bugün yola çıkacaklar dikkat!

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

Her an tetikte bekliyorlar: Plansızlarını da yapacağız

Her an tetikte bekliyorlar: Plansızlarını da yapacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.