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Engelliler Günü’nde engellileri unuttular

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 18:28 | Son Güncelleme

Karabük Belediyesi tarafından yapılan "Kitap Kafe"nin açılışı yapıldı.

Karabük Belediyesi tarafından yapılan "Kitap Kafe"nin açılışı yapıldı. Açılışta, 3 Aralık Engelliler Günü kutlanırken, tekerlekli sandalyesiyle açılışa gelen bir kişi engelli rampası yapılmaması dolayısıyla vatandaşların yardımlarıyla içeri girebildi.
Karabük Belediyesi tarafından 100. Yıl Mahallesi’nde yapımı tamamlanan "Kitap Kafe"nin açılışı törenle yapıldı. Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Karabük Valisi Gürel, bugünün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlattı. Bugünü engellilerin bu güzel gününü kutlamaya, farkında olmaya, onları anlamaya çalışarak geçirdiklerini ifade eden Gürel, "Biraz öncede yine kardeşlerimizin eğitilmesi sürecinde nelerle karşılaşılabiliyor, neler yapılması gerektiğiyle ilgili bir kısım eğitim faaliyetlerindeydik. Öncelikli olarak onların gününü kutlamak istiyorum" dedi.
100. Yıl Mahallesi’nin üniversitede okuyan gençlerin bulunduğu bir bölge olduğunu aktaran Gürel, şunları kaydetti:
"Bu güzel mekan gerçekten yakışmış bu bölgeye. Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Önemli bir tesis olduğunu düşünüyorum. Şehrimizde 50 bine yakın öğrencimiz mevcut bunların bir takım sorunları mevcut. 50 bin öğrenci az değil, şehrimizin nüfusunun 250 bin olduğunu düşündüğümüzde aslında 5’te birinin öğrencilerden müteşekkil olduğunu ifade etmek gerekir."
Karabük Belediye Başkanı Vergili de tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı. "İnşallah daha kolay bir yaşam sağlanması için tüm belediyelerimizi, devlet kurumlarımızın daha fazla gayret içerisinde olacağı inancıyla, onlara da daha güzel, daha mutlu yaşamlar temenni ederim" diyen Vergili, 10 yıllık görev süresinde yaptıkları yatırımları anlattı. Gelecek yıllarda lise çağındaki öğrenciler için çok daha fazla etkinlikler olacağını kaydeden Vergili, "Genelde burası üniversite mahallesi sayılır, bu şekilde gelişmesine de Karabük Belediyesinin çok büyük katkıları olmuştur. Türkiye’de örnek bir uygulama yapılmıştır. Üniversite mahallesi girişimiyle beraber yine müdürlerimizle, istişare kurullarımızla burada öğrencilerimizin rahat oturabilecekleri, ücretsiz çay ve kahveleri içebilecekleri, kitapları okuyabilecekleri mekanları yapmış olduk ki mahallemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Gürel, Başkan Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve diğer protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi, ardından "Kitap Kafe" gezildi. Bu sırada açılışa katılan tekerlekli sandalye kullanan engelli bir kişi, "Kitap Kafe"ye engelli rampası yapılmaması dolayısıyla tek başına giremedi. Tekerlekli sandalyedeki engelli, vatandaşların yardımıyla basamaklardan çıkarılarak binaya giriş yapabildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engellilerin unutulması tepkilere neden oldu.

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