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Engelliler gününde “Umudun Hikayesi" adlı tiyatro ilgi gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 20:14 | Son Güncelleme

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Umudun Hikayesi" adlı tiyatro ilgi gördü.

Engelliler gününde “Umudun Hikayesi" adlı tiyatro ilgi gördü

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)-3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Umudun Hikayesi" adlı tiyatro ilgi gördü.
Şile Kültür Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etinkileri kapsamında, Şile Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından "Umudun Hikayesi" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, daire amirleri, okul müdürleri öğrenciler ve vatandaşların izlediği tiyatro oyunu ilgi gördü.
Oyun, basketbol oyuncusu gencin ailesiyle birlikte gittiği düğünde bir magandanın silahından çıkan kurşunla yaralanıp tekerlekli sandalyeyle yaşamaya başlamasını konu alıyor.

(FOTOĞRAF)

Engelliler gününde “Umudun HikayesiEngelliler gününde “Umudun HikayesiEngelliler gününde “Umudun Hikayesi

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