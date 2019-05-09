ALPER ATALAY - AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, "Son yıllarda yapılan politikalarla ve iyileştirmelerle engelliler edilgen yapıdan kurtarılarak daha etkin, kendi ayakları üzerinde durabilen, hayatlarını bağımsız biçimde idame ettirebilen bireyler konumuna getirilmiştir." dedi. Kendisi de ortopedik engelli olan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Engelliler Haftası'nın 10-16 Mayıs tarihleri arasında Birleşmiş Milletlere (BM) üye 156 ülkede aynı tarihlerde idrak edildiğini söyledi. Engelliler Haftası'nda engelli sorunlarının ele alındığını, engelliliğin önlenmesi, engellilerin eğitimi ve engellilerin korunmasıyla alakalı hususlarda toplumun bilinçlendirilmeye çalışıldığını ve bir farkındalık oluşturulması için gayret sarf edildiğini belirten Özdemir, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün okullarda da her gün farklı bir etkinliğin düzenlendiğini dile getirdi. Özdemir, tıbbi imkanların çok geliştiğini ifade ederek, "Ben ortopedik engelliyim. Çocuk felci geçirmişim. 1960'lı yıllarda çok yaygındı ve daha sonra aşısı bulundu. Çocuk felci önlendi. 1960'lı yıllardan sonra aşının bulunması sebebiyle pek çok çocuğu, çocuk felcinden kurtarmayı başardık. Mücadelede yüzde 90'lar civarında bir sonuç elde ettik ki bu büyük başarıdır." dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Dışişleri'nden ABD'ye 'seçim tekrarı' yanıtı İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

- "Çığır açan adımlar atıldı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında iktidarı devralmasından bu yana, devletin engellilik konusunda çığır açan adımlar attığını vurgulayan Özdemir, "Bunu daha önce hiçbir şey yapılmadı anlamında söylemiyorum. Şüphesiz geçmiş hükümetler de bir şeyler yapmaya gayret etmişler, çabalar sergilemişlerdir, önlem almışlardır ama biz, 2002'den sonra bu konunun gündeme tam oturduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın ısrarlarıyla bugün biz, kamu kuruluşlarında memur ve işçi olarak 150 binin üzerinde engellinin çalışmaya başladığını görüyoruz. 2002 yılındaki rakam ise 5 bin 777'dir." ifadesini kullandı. Özdemir, AK Parti'de hiçbir partide olmayan Engelliler Koordinasyon Merkezi bulunduğunu belirterek, bu merkezin başkanlığını da uzun bir süredir kendisinin yaptığını söyledi. Özdemir, "Biz, politika üretme noktasında, engellilerin karşılaştıkları sorunların tespiti ve çözümü noktasında aile bakanlığımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi. AK Parti iktidarları döneminde engelli bireylere yönelik çalışmaları anlatan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: