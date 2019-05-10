HABER

Engelliler Haftası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 11:33 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Engelli esnaf ve sanatkar adaylarına destek sağlamaya devam ediyoruz. Kendi gelirlerimizden vazgeçerek engelli vatandaşlarımıza karşı sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Engelli esnaf ve sanatkar adaylarına destek sağlamaya devam ediyoruz. Kendi gelirlerimizden vazgeçerek engelli vatandaşlarımıza karşı sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Palandöken, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, toplumun, kurum ve kuruluşların engelli vatandaşlara karşı sorumlulukları bulunduğuna dikkati çekti.

Konfederasyon olarak bugüne kadar onlarca engelli esnaf ve sanatkar adayına destek olduklarını, bundan sonra da desteklerinin devam edeceğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Engelli esnaf ve sanatkarımızın iş yerlerinin kuruluşu aşamasında sicil, birlik ve oda kayıt ücretlerinin yanı sıra belge ve hizmet bedellerini Konfederasyon bütçesinden karşılayarak iade ediyoruz. TESK olarak kendi gelirlerimizden vazgeçerek engelli vatandaşlarımıza karşı sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Birlik, beraberlik içinde destek olunarak tüm engellerin üstesinden gelineceğine inanıyoruz."

PARTNERYabancılar buraya asla giremiyorYabancılar buraya asla giremiyor
Tarihi Handere Köprüsü 779 yıldır ayaktaTarihi Handere Köprüsü 779 yıldır ayakta
KKTC’de Ruhsal Hastalıklar Akademisi düzenlendiKKTC’de Ruhsal Hastalıklar Akademisi düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Engelliler Haftası Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İstanbul Kudüs'tür

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İstanbul Kudüs'tür

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama: Yargıya olan güveni olumsuz etkilemekte

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Polis memurunu şehit eden alkollü sürücü, hiçbir şey hatırlamıyormuş!

Polisi şehit eden alkollü sürücü, hiçbir şey hatırlamıyormuş!

İzmir merkezli 11 ilde son dakika FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

11 ilde düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Son dakika Tunceli'de teröre üst düzey darbe! Bakanlık kimliklerini duyurdu

Teröre teröre üst düzey darbe!

Cuma mesajları 10 Mayıs - Mübarak Ramzan ayında Hayırlı Cumalar

En güzel Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.