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Engelliler Haftası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 12:55 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram: - "Ben engelli kardeşlerime seslenmek istiyorum; neden engelli bir büyükelçimiz, valimiz, savcımız, hakimimiz belediye başkanımız ya da rektörümüz olmasın? Kimden ne eksiğimiz var. İnşallah yeni dönemde bunları da göreceğiz. Yeter ki azmedelim, yeter ki isteyelim. Engelli kardeşlerimizin yönetimin her aşamasında olması, sorunların çözümü aşamasında daha etkili olacaktır"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Ben engelli kardeşlerime seslenmek istiyorum; neden engelli bir büyükelçimiz, valimiz, savcımız, hakimimiz belediye başkanımız ya da rektörümüz olmasın? Kimden ne eksiğimiz var. İnşallah yeni dönemde bunları da göreceğiz. Yeter ki azmedelim, yeter ki isteyelim. Engelli kardeşlerimizin yönetimin her aşamasında olması, sorunların çözümü aşamasında daha etkili olacaktır." dedi.

Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, Engelliler Haftası'nın her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlandığını hatırlattı.

Engelli vatandaşların bir gün değil, bir hafta değil her zaman hatırlanması gerektiğini belirten Bayram, "16 Yıllık Ak Parti iktidarında engellilerimiz için çok büyük reformlarlara imza attık. Özellikle 2005 yılında çıkardığımız Engelliler Kanunu bu alanda çığır açan tarihi nitelikte bir düzenleme oldu. Bu kanunla eğitim hizmetlerinden, bakım hizmetlerine ve istihdamdan, ayrımcılığın önlenmesine kadar pek çok konuda engellilerimize haklarını teslim ettik." dedi.

Bayram, 2007 yılında başlattıkları evde bakım aylığı uygulamasıyla, uzun yıllar kendine bakamayacak derecede ağır engelli kişilere, kendi yakınları tarafından bakım hizmetini almalarını sağladıklarını ifade ederek, 2010 yılında Anayasada yapılan değişiklikle engellilere pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldıklarını dile getirdi.

2012 yılında dünyada bir ilke imza atılarak engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav uygulaması getirildiğini aktaran Bayram, ilk engelli kamu personeli seçme sınavının gerçekleştirildiğini vurguladı.

Serkan Bayram, yine 2013 yılında yürürlüğe giren erişebilirlik yönetmeliği ile engellilere ulaşabilirlik ve erişebilirlik alanlarında hizmetler sunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu imkanlar ışığında ben engelli kardeşlerime seslenmek istiyorum; neden engelli bir büyükelçimiz, valimiz, savcımız, hakimimiz belediye başkanımız ya da rektörümüz olmasın? Kimden ne eksiğimiz var. İnşallah yeni dönemde bunları da göreceğiz. Yeter ki azmedelim, yeter ki isteyelim. Engelli kardeşlerimizin yönetimin her aşamasında olması, sorunların çözümü aşamasında daha etkili olacaktır. Bu vesileyle tüm engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftasını kutluyor sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum."

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10-16 Mayıs Engelliler Haftası AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram

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