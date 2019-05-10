İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Ben engelli kardeşlerime seslenmek istiyorum; neden engelli bir büyükelçimiz, valimiz, savcımız, hakimimiz belediye başkanımız ya da rektörümüz olmasın? Kimden ne eksiğimiz var. İnşallah yeni dönemde bunları da göreceğiz. Yeter ki azmedelim, yeter ki isteyelim. Engelli kardeşlerimizin yönetimin her aşamasında olması, sorunların çözümü aşamasında daha etkili olacaktır." dedi.

Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, Engelliler Haftası'nın her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlandığını hatırlattı.

Engelli vatandaşların bir gün değil, bir hafta değil her zaman hatırlanması gerektiğini belirten Bayram, "16 Yıllık Ak Parti iktidarında engellilerimiz için çok büyük reformlarlara imza attık. Özellikle 2005 yılında çıkardığımız Engelliler Kanunu bu alanda çığır açan tarihi nitelikte bir düzenleme oldu. Bu kanunla eğitim hizmetlerinden, bakım hizmetlerine ve istihdamdan, ayrımcılığın önlenmesine kadar pek çok konuda engellilerimize haklarını teslim ettik." dedi.