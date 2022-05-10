Engelliler Haftası, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bu haftaya özel idari izin olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Engelliler haftası idari izin var mı? Engelliler Haftası 10-16 Mayıs tatil mi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ENGELLİLER HAFTASI İDARİ İZİN VAR MI?

10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü yani 10 Mayıs Salı günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, özürlülere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm engelli vatandaşlar idari izinli sayılacaktır.

ENGELLİLER HAFTASI 10 - 16 MAYIS TATİL Mİ?

Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli olarak çalışanlara ilişkin 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi daha önceden yayınlanmıştı.

Buna göre; 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda engelli vatandaşlar idari izinli sayılacaktır.

ENGELLİLER HAFTASI NEDİR?

Engelliler Haftası, doğuştan ya da sonradan yaşadıkları rahatsızlıklar sonucu fiziksel, zihinsel ya da duyusal açıdan hareketleri sınırlanan kişilerin, günlük hayatta yaşadıkları veya karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek 10 Mayıs ila 16 Mayıs arasında Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede kutlanmaktadır.

ENGELLİLER HAFTASI NİÇİN KUTLANIR?

Bu özel haftada engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimine dikkat çekilmek için çeşitli program ve etkinlikler düzenlenir.

ENGELLİ KİME DENİR?

Engelli kişi doğum öncesi ya da doğum sonrası çeşitli nedenlerle psikolojik, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerinde belli ölçüde fonksiyon kayba uğraması nedeniyle toplumsal yasama uyum sağlamada ve günlük gereksinimleri karşılamada güçlükleri olan bireyi ifade etmektedir.

ENGEL TÜRLERİ NELERDİR?

• Görme Engelliler

• Konuşma Engelliler

• İşitme Engelliler

• Ortopedik Engelliler

• Sürekli Hastalığı Olanlar

• Zihinsel Engelliler

• Klinik Bakıma İhtiyaç Duyanlar

• Duygusal, Sosyal ve Ruhsal Sorunu Olanlar

