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Engelliler Haftası ne zaman 2022? Neden kutlanır? Dünya Engelliler Haftası mesajları ve sözleri!

10.05.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelliler Haftası ne zaman 2022? sorusunun yanıtı, dünya genelinde fiziksel, zihinsel ya da duyusal açıdan yaşadıkları rahatsızlık sebebiyle bazı hareketleri ya da işlevleri kısıtlanan insanları destelemek için kutlanan bu özel haftaya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Engelliler Haftası ne zaman 2022? Neden kutlanır? İşte Dünya Engelliler Haftası mesajları ve sözleri...

Engelliler Haftası ne zaman 2022? Neden kutlanır? Dünya Engelliler Haftası mesajları ve sözleri!

Engelliler Haftası ne zaman 2022? Günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Engellilik sorununa dikkat çekmek ve günlük hayatta yaşadıklarını sorunların altını çizmek için farkındalık yaratmaya çalışılan bu hafta boyunca birçok kanal konuya dair program yayınlar. Peki Engelliler Haftası ne zaman 2022? Neden kutlanır? Dünya Engelliler Haftası mesajları ve sözleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN 2022?

Engelliler Haftası her yıl Mayıs ayının 10-16 tarihleri arasında kutlanmaktadır. Engelliler Haftasında yurt genelinde birçok düzenlenen etkinlikler engellilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmeye çalışılmaktadır.

ENGELLİLER HAFTASI NEDİR?

Engelliler Haftası, doğuştan ya da sonradan yaşadıkları rahatsızlıklar sonucu fiziksel, zihinsel ya da duyusal açıdan hareketleri sınırlanan kişilerin, günlük hayatta yaşadıkları veya karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek 10 Mayıs ila 16 Mayıs arasında Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede kutlanmaktadır.

ENGELLİLER HAFTASI NİÇİN KUTLANIR?

Bu özel haftada engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimine dikkat çekilmek için çeşitli program ve etkinlikler düzenlenir.

ENGELLİ KİME DENİR?

Engelli kişi doğum öncesi ya da doğum sonrası çeşitli nedenlerle psikolojik, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerinde belli ölçüde fonksiyon kayba uğraması nedeniyle toplumsal yasama uyum sağlamada ve günlük gereksinimleri karşılamada güçlükleri olan bireyi ifade etmektedir.

ENGEL TÜRLERİ NELERDİR?

• Görme Engelliler

• Konuşma Engelliler

• İşitme Engelliler

• Ortopedik Engelliler

• Sürekli Hastalığı Olanlar

• Zihinsel Engelliler

• Klinik Bakıma İhtiyaç Duyanlar

• Duygusal, Sosyal ve Ruhsal Sorunu Olanlar

DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

Engelliler Haftası ne zaman 2022?

Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.

Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin “BİZ DE VARIZ!” çığlığına kulaklarını tıkama.

Engelliler Haftası ne zaman 2022?

Engelli ne demek sen de öğren, görmek ne demek âmâdan öğren, duymak ne demek duyma özürlüden öğren, Yürümek ne demek engelliden öğren!

Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir.

Engelliler Haftası ne zaman 2022?

Bana bakarken gözlerindeki acımayı bırak. Bakışlarındaki küçümsemeyi bırak. Bir bakarsın sen acınacak ve küçümsenecek duruma düşersin.

Engelliler Haftası ne zaman 2022?

Engelliye acınası bakışlarla değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü o kendi engelini aştığı halde biz zihnimizdeki engeli aşamamışız.

Engelliler Haftası ne zaman 2022?

Nasıl bitkilerin güneşe ihtiyacı varsa engelli bireylerin de sevgi ve saygıya ihtiyacı olduğunu unutmayalım.

Engelliler Haftası ne zaman 2022?

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