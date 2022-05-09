Engelliler Haftası, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. engellilik sorununa dikkat çekmek ve günlük hayatta yaşadıklarını sorunların altını çizmek için farkındalık yaratmaya çalışılan bu hafta boyunca birçok kanal konuya dair program yayınlar. Peki Engelliler Haftası ne zaman? Engelliler Haftası nedir, niçin kutlanır, neler yapılabilir? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...
Engelliler Haftası her yıl Mayıs ayının 10-16 tarihleri arasında kutlanmaktadır. Engelliler Haftasında yurt genelinde birçok düzenlenen etkinlikler engellilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmeye çalışılmaktadır.
Engelliler Haftası, doğuştan ya da sonradan yaşadıkları rahatsızlıklar sonucu fiziksel, zihinsel ya da duyusal açıdan hareketleri sınırlanan kişilerin, günlük hayatta yaşadıkları veya karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek 10 Mayıs ila 16 Mayıs arasında Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede kutlanmaktadır.
Bu özel haftada engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimine dikkat çekilmek için çeşitli program ve etkinlikler düzenlenir.
Engelli kişi doğum öncesi ya da doğum sonrası çeşitli nedenlerle psikolojik, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerinde belli ölçüde fonksiyon kayba uğraması nedeniyle toplumsal yasama uyum sağlamada ve günlük gereksinimleri karşılamada güçlükleri olan bireyi ifade etmektedir.
• Görme Engelliler
• Konuşma Engelliler
• İşitme Engelliler
• Ortopedik Engelliler
• Sürekli Hastalığı Olanlar
• Zihinsel Engelliler
• Klinik Bakıma İhtiyaç Duyanlar
• Duygusal, Sosyal ve Ruhsal Sorunu Olanlar
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