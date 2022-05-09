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Engelliler Haftası ne zaman? Engelliler Haftası nedir, niçin kutlanır, neler yapılabilir?

09.05.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelliler Haftası, dünya genelinde fiziksel, zihinsel ya da duyusal açıdan yaşadıkları rahatsızlık sebebiyle bazı hareketleri ya da işlevleri kısıtlanan insanları destelemek için kutlanır. Mayıs ayı dolayısıyla vatandaşlar bu anlamlı gün ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Engelliler Haftası ne zaman? Engelliler Haftası nedir, niçin kutlanır, neler yapılabilir? İşte konuya ilişkin detaylar...

Engelliler Haftası ne zaman? Engelliler Haftası nedir, niçin kutlanır, neler yapılabilir?

Engelliler Haftası, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. engellilik sorununa dikkat çekmek ve günlük hayatta yaşadıklarını sorunların altını çizmek için farkındalık yaratmaya çalışılan bu hafta boyunca birçok kanal konuya dair program yayınlar. Peki Engelliler Haftası ne zaman? Engelliler Haftası nedir, niçin kutlanır, neler yapılabilir? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?

Engelliler Haftası her yıl Mayıs ayının 10-16 tarihleri arasında kutlanmaktadır. Engelliler Haftasında yurt genelinde birçok düzenlenen etkinlikler engellilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmeye çalışılmaktadır.

ENGELLİLER HAFTASI NEDİR?

Engelliler Haftası, doğuştan ya da sonradan yaşadıkları rahatsızlıklar sonucu fiziksel, zihinsel ya da duyusal açıdan hareketleri sınırlanan kişilerin, günlük hayatta yaşadıkları veya karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek 10 Mayıs ila 16 Mayıs arasında Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede kutlanmaktadır.

ENGELLİLER HAFTASI NİÇİN KUTLANIR?

Bu özel haftada engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimine dikkat çekilmek için çeşitli program ve etkinlikler düzenlenir.

ENGELLİ KİME DENİR?

Engelli kişi doğum öncesi ya da doğum sonrası çeşitli nedenlerle psikolojik, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerinde belli ölçüde fonksiyon kayba uğraması nedeniyle toplumsal yasama uyum sağlamada ve günlük gereksinimleri karşılamada güçlükleri olan bireyi ifade etmektedir.

ENGEL TÜRLERİ NELERDİR?

• Görme Engelliler

• Konuşma Engelliler

• İşitme Engelliler

• Ortopedik Engelliler

• Sürekli Hastalığı Olanlar

• Zihinsel Engelliler

• Klinik Bakıma İhtiyaç Duyanlar

• Duygusal, Sosyal ve Ruhsal Sorunu Olanlar

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