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Engelliler Haftasına özel Braille alfabeli anma pulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 17:45 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile PTT iş birliğinde, engellilerin başarılarına dikkati çekmek amacıyla hazırlanan anı pulları yarın satışa çıkarılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile PTT iş birliğinde, engellilerin başarılarına dikkati çekmek amacıyla hazırlanan anı pulları satışa çıkarılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından 2019 yılı Pul Emisyon Programı kapsamında, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na özel anma pulu hazırlandı.

Engelli olmanın bir engel olmadığını, sadece aşılması gereken bir düşünce olduğunu hatırlatmak ve engellilerin başarılarına dikkati çekmek için satışa sunulacak anı pulunda Braille alfabesi kullanıldı.

Posta pulunun yer aldığı portföy içerisinde, "Engelliler Haftası" konulu, 50 bin tirajlı, 2 lira 10 kuruşluk anma pulu ve pula ait 3 lira 75 kuruşluk ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, şirkete ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında yarın satışa sunulacak.

PTT, daha önce de çocuk oyunları, dünya dansları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu anma pullarını tedavüle sunmuştu.

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aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelliler Haftası ptt

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