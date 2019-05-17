Engelliler Haftası’nda İhlas Kolejinden farklı etkinlik

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi öğrencileri Engelliler Haftasında farklı bir etkinliğe imza attılar.

İhlas Koleji öğrencileri Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde, Tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Sezonu Süper Lig Play-Off Karşılaşması’nda Beşiktaş-Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol maçını takip ettiler. Engelliler Haftası’na denk gelen bu müsabakayı izleyen İhlas Koleji öğrencileri engellilerin durumları hakkında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söylediler.

Öğrencilere eşlik eden Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Doğan, “Öğrencilerimizle beraber hem engellileri tam olarak anlayabilmek hem de onların neleri başarabildiklerini görmek adına bu müsabakada tribündeki yerimizi aldık” dedi.

Engelliler haftasının her yıl 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında yer alan özel bir hafta olduğuna dikkat çeken Okul Müdürü Hakkı Okur, “Öğrencilerimizi duyarlı bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. Böyle güzel bir müsabakanın bu anlamlı haftaya denk gelmesi, öğrencilerimizin de bunu takip etmesi çok güzel oldu. Öğrencilerimiz, empati yaparak engellileri daha iyi anladılar” dedi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Engelliler haftası nedeniyle düzenledikleri etkinlikten dolayı öğrencilerine teşekkür etti. Yeltekin, "Öğrencilerimiz izledikleri spor müsabakasında engelli insanlarımızın göstermiş oldukları azim ve mücadele hırsını yakından görme fırsatı buldular. Engelli insanlarımız adına düzenlenen her türlü sosyal ve sportif organizasyonun onları normal hayata dahil etmek için önemli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

