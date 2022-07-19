Engelliler hakkındaki sözleri dikkat çekmişti! Ardahan Belediye Başkanı Demir'in savunması da gündem oldu

Geçtiğimiz günlerde kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e bir vatandaş engelli yollarıyla ilgili bir soru yöneltti. Demir, soruya "Her yol bitti, engelli kaldı. Biz engellilerin elinden tutar götürürüz" sözleriyle karşılık verdi. Bu sırada bir kamera kayıttaydı. Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine Demir'in vatandaşın sorusuna verdiği yanıt tepkilere yol açtı.

SAVUNMASI DİKKAT ÇEKTİ

Belediye Başkanı Demir, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamasında Demir şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği gibi yaşanan bir konuşma (veya olay), bağlamı anlaşılmadan ve bağlamından koparılarak engelliler konusundaki çalışmalarımızı ve hassasiyetimizi gölgeleyebilecek yanlış anlaşılmalara vesile olmuştur.

Tam da bu nedenle konuya dair bakışımızı ve hizmetlerimizi kısaca anımsatmak istedim. Erişilebilirlik konusunda yol, kaldırım, park, bahçe gibi tüm alanlarda evrensel kriterlere uygun olarak kent alt yapımızı oluşturmaktayız. İlgili videoda görüleceği gibi kaldırımımızın tam ortasında engelli yürüyüş bandına yer ayrılmıştır.

"BİR İLK'E İMZA ATIYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partimizin ve belediyemizin yönetim anlayışı evrensel tasarımların da üzerinde bir noktadadır. Ardahan'da bir ilke imza atıyoruz. Yaklaşık bir yıl önce Belediye olarak hazırladığımız 'Engelleri Birlikte Aşalım' park projemiz Türkiye'de ilk on içerisine girerek ödül almaya hak kazanmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği eş finansmanıyla projemiz onaylanmış ve en geç bir ay içerisinde inşasına başlanacaktır.

Daha fazla kaynak yaratıp, daha çok yol, kaldırım ve park yapma isteğimizi dile getirmek amacıyla yaptığımız konuşma yanlış anlaşılmıştır. Bu vesileyle üzülerek belirtmeliyim ki şehrimizin merkezinde dahi cadde ve sokaklarımızda asfalt yol- kaldırım bulunmamaktadır. Kaynak bulduğumuzda yapımına başlayabildiğimiz bütün kaldırımları yönetmelik gereği engelli vatandaşlarımızın erişilebilirliği şartlarında gerçekleştirmekteyiz."

SAVUNMASI DA OLAY OLDU

Demir'in engellilerle ilgili sözlerinin ardından olaya ilişkin savunması da sosyal medyada gündem oldu.



