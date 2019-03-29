BURCU ÇALIK- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yatağa bağımlı olması ya da farklı sağlık durumları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gidemeyecek durumdaki engelliler için "evde eğitim" dönemini başlatacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden eğitim alan engelli bireylerden kuruma gidemeyecek durumda olanların evlerinde eğitim alabilmelerini sağlayacak çalışmada sona gelindi.

MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gitmeye hazırlanan Bakanlık, engelli çocukların evlerinde eğitim desteği alabilmesini sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirecek. Bu kapsamda yatağa bağımlı olması ya da farklı sağlık sorunları nedeniyle evinden çıkamayan engelliler de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerince verilen eğitim desteğinden yararlanabilecek.

Taslak çalışmaya göre, bu yıl özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine giden engelli öğrenciler için katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 632 lira, grup eğitimi için aylık 177 lira destek veren Bakanlık, evinden çıkamayan engellilerin eğitimi için de merkezlere benzer desteği sağlayacak.