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Engelliler için "evde eğitim" desteği geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 11:31 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, yatağa bağımlı olması ya da farklı sağlık sorunları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gidemeyecek durumdaki engelliler ve ailelerinin eğitim konusunda yaşadığı sıkıntılara çözüm olacak düzenlemeyi hayata geçiriyor - MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gitmeye hazırlanan Bakanlık, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden eğitim alan engelli bireylerden buralara gidemeyecek durumdakilerin evlerinde eğitim alabilmelerini sağlayacak - Düzenleme kapsamında bu merkezlere çeşitli nedenlerle devam edemeyen engelli bireylerin telafi eğitimlerini her zaman alabilmelerine de imkan tanınacak

BURCU ÇALIK- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yatağa bağımlı olması ya da farklı sağlık durumları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gidemeyecek durumdaki engelliler için "evde eğitim" dönemini başlatacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden eğitim alan engelli bireylerden kuruma gidemeyecek durumda olanların evlerinde eğitim alabilmelerini sağlayacak çalışmada sona gelindi.

MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gitmeye hazırlanan Bakanlık, engelli çocukların evlerinde eğitim desteği alabilmesini sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirecek. Bu kapsamda yatağa bağımlı olması ya da farklı sağlık sorunları nedeniyle evinden çıkamayan engelliler de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerince verilen eğitim desteğinden yararlanabilecek.

Taslak çalışmaya göre, bu yıl özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine giden engelli öğrenciler için katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 632 lira, grup eğitimi için aylık 177 lira destek veren Bakanlık, evinden çıkamayan engellilerin eğitimi için de merkezlere benzer desteği sağlayacak.

Bu kapsamda engellilerin sağlık raporunun değerlendirileceği Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin (RAM) "evde eğitim alması gerekir" yönündeki kararının ardından, aileler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri arasında bir protokol imzalanması öngörülüyor. Bu aşama sonrasında da Bakanlık evde eğitim görecek engelli öğrenci için katkıda bulunmaya başlayacak.

- Telafi eğitimlerini her zaman alabilecekler

Son şekli ilerleyen günlerde verilecek taslakla, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine çeşitli nedenlerle devam edemeyen engelli bireylerin telafi eğitimlerini her zaman alabilmelerine imkan tanıyan düzenlemenin de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

- Aileler rahat nefes alacak

Söz konusu düzenlemelerle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gidemeyen engelli çocukların eğitim konusunda yaşadığı sıkıntılara çözüm bulunması, ailelere bu konuda destek olunması amaçlanıyor.

Öte yandan Bakanlığın verilerine göre, engelli öğrenciler için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine Ocak-Kasım 2018 döneminde toplam 2 milyar 538 milyon 448 bin 897 lira destek sağlandı. Bu dönemde, Türkiye genelindeki 2 bin 524 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden ayda 370 binin üzerinde öğrenci hizmet aldı.

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